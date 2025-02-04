НОВОСТИПроисшествия

Под Калининградом мужчина до смерти забил пасынка и притворялся, что искал его

3 февраля мать мальчика и ее сожитель обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка

04 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Отчим забил 7-летнего ребенка до смерти на глазах у его матери в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. После инцидента родители спрятали тело и делали вид, что ищут ребенка вместе с полицейскими.

Мальчик пропал 2 февраля. На следующий день в полицию обратились его мать и отчим, которые рассказали, что отругали Данила и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок ушел на улицу и не вернулся домой.

Мальчика больше суток разыскивали волонтеры и полицейские, а в поисках активно участвовали и родители Данила. В результате тело ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете, набитом кирпичами. Однако этого мать не выдержала: она призналась следователям, что сына убил отчим. Мужчина периодически бил мальчика, но в этот раз не рассчитал силу.

Местным СК уже возбуждено уголовное дело. Следователи общаются как с убийцей мальчика, так и с матерью.

Происшествия дети

Комментарии 8

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Юс

12:15:42 04-02-2025

Как земля таких носит?

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Гость

12:37:57 04-02-2025

Ладно мужик, но мать?????

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Гость

12:56:27 04-02-2025

Гость (12:37:57 04-02-2025) Ладно мужик, но мать?????... В смысле "ладно"?.. Мужику можно, или как обычно - виноват кто угодно - мальчик, мать, но не тот, кто убил?

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Афиноген

13:08:12 04-02-2025

Где смертная казнь для извергов?Доколе мы будем терпеть этот гуманизм для нелюдей?

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Гость

13:30:16 04-02-2025

Ну да, конь такой с ребенком справился, и эта ...... видела и не делала ничего, ребенка на этого .... променяла.............даже слова не могу подобрать для этих упырей. Когда уже мораторий снимут для вот таких????

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Гость

22:33:19 04-02-2025

мамки знайте, к женщине с детьми прибиваются ТОЛЬКО ИЗВРАЩЕНЦЫ , статистика 80 проц.

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Гость

08:56:47 05-02-2025

Гость (22:33:19 04-02-2025) мамки знайте, к женщине с детьми прибиваются ТОЛЬКО ИЗВРАЩЕН... бесполезно. там ждуляголовногомозга

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Гость

12:23:50 05-02-2025

Дети разные бывают. Ведь Луис Гаравито, Анатолий Оноприенко, Андрей Чикатило и сотни других выдающихся.. тоже были детьми.

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