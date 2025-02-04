Под Калининградом мужчина до смерти забил пасынка и притворялся, что искал его
3 февраля мать мальчика и ее сожитель обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка
04 февраля 2025, 11:35, ИА Амител
Отчим забил 7-летнего ребенка до смерти на глазах у его матери в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. После инцидента родители спрятали тело и делали вид, что ищут ребенка вместе с полицейскими.
Мальчик пропал 2 февраля. На следующий день в полицию обратились его мать и отчим, которые рассказали, что отругали Данила и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок ушел на улицу и не вернулся домой.
Мальчика больше суток разыскивали волонтеры и полицейские, а в поисках активно участвовали и родители Данила. В результате тело ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете, набитом кирпичами. Однако этого мать не выдержала: она призналась следователям, что сына убил отчим. Мужчина периодически бил мальчика, но в этот раз не рассчитал силу.
Местным СК уже возбуждено уголовное дело. Следователи общаются как с убийцей мальчика, так и с матерью.
12:15:42 04-02-2025
Как земля таких носит?
12:37:57 04-02-2025
Ладно мужик, но мать?????
12:56:27 04-02-2025
Гость (12:37:57 04-02-2025) Ладно мужик, но мать?????... В смысле "ладно"?.. Мужику можно, или как обычно - виноват кто угодно - мальчик, мать, но не тот, кто убил?
13:08:12 04-02-2025
Где смертная казнь для извергов?Доколе мы будем терпеть этот гуманизм для нелюдей?
13:30:16 04-02-2025
Ну да, конь такой с ребенком справился, и эта ...... видела и не делала ничего, ребенка на этого .... променяла.............даже слова не могу подобрать для этих упырей. Когда уже мораторий снимут для вот таких????
22:33:19 04-02-2025
мамки знайте, к женщине с детьми прибиваются ТОЛЬКО ИЗВРАЩЕНЦЫ , статистика 80 проц.
08:56:47 05-02-2025
Гость (22:33:19 04-02-2025) мамки знайте, к женщине с детьми прибиваются ТОЛЬКО ИЗВРАЩЕН... бесполезно. там ждуляголовногомозга
12:23:50 05-02-2025
Дети разные бывают. Ведь Луис Гаравито, Анатолий Оноприенко, Андрей Чикатило и сотни других выдающихся.. тоже были детьми.