Под Калининградом мужчина до смерти забил пасынка и притворялся, что искал его

3 февраля мать мальчика и ее сожитель обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка

04 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Отчим забил 7-летнего ребенка до смерти на глазах у его матери в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. После инцидента родители спрятали тело и делали вид, что ищут ребенка вместе с полицейскими.

Мальчик пропал 2 февраля. На следующий день в полицию обратились его мать и отчим, которые рассказали, что отругали Данила и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок ушел на улицу и не вернулся домой.

Мальчика больше суток разыскивали волонтеры и полицейские, а в поисках активно участвовали и родители Данила. В результате тело ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете, набитом кирпичами. Однако этого мать не выдержала: она призналась следователям, что сына убил отчим. Мужчина периодически бил мальчика, но в этот раз не рассчитал силу.

Местным СК уже возбуждено уголовное дело. Следователи общаются как с убийцей мальчика, так и с матерью.