В Барнауле с применением беспилотной авиации "охотились" на любителей зимней рыбалки
Спасатели попросили рыбаков соблюдать правила безопасности на водоемах
25 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле прошел рейд на акватории Оби, в ходе которого специалисты побеседовали с рыбаками, напомнили им об опасности провала под лед и вручили тематические памятки, сообщает мэрия.
"В этот раз для мониторинга ситуации на реке задействовалась беспилотная авиационная система. Использование квадрокоптеров упрощает задачу для инспекторов: можно легко обнаружить скопления людей у берегов водоема и на самом водоеме, более качественно организовать профилактическую работу", – рассказали в алтайском МЧС.
Спасатели обратились к жителям края с просьбой соблюдать правила безопасности на водоемах, не выходить на неокрепший лед и не кататься по нему на "плюшках", санках и коньках.
15:26:37 25-11-2024
Власти, Вы бы сделали для рыбаков зимний водоём, точнее подъезды и подходы к нему. Куда не сунься - везде колдобины и буераки, негде людям ни лодку летом спустить ни зимой с удочкой посидеть. Только гоняют и предупреждают людей власти...
Зачем закрыли водоёмы за новым мостом, зачем там забор ставят и не пускают никого, а ещё раньше все ездили на Оазис, а сейчас узнаю, что и его закрыли под частную собственность. Ну и где отдыхать людям? В городе 1 парк нормальный всего.
15:41:04 25-11-2024
На девятом фото видно как ковш засыпают. Лучше бы на это обратили внимание.
16:22:54 25-11-2024
Я вот понять не могу - почему они (люди в погонах, у которых льготы и пенсия) страдают ерундой вместо того, чтобы ехать на СВО? С квадрокоптера они скопления людей ищут, ханыжек на реке развлекают. Иди воюй. Вас зачем страна в мирное время кормила?
19:34:23 25-11-2024
Гость (16:22:54 25-11-2024) Я вот понять не могу - почему они (люди в погонах, у которых... Потому что оне умные.