В Барнауле с применением беспилотной авиации "охотились" на любителей зимней рыбалки

Спасатели попросили рыбаков соблюдать правила безопасности на водоемах

25 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Любители зимней рыбалки в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле прошел рейд на акватории Оби, в ходе которого специалисты побеседовали с рыбаками, напомнили им об опасности провала под лед и вручили тематические памятки, сообщает мэрия.

"В этот раз для мониторинга ситуации на реке задействовалась беспилотная авиационная система. Использование квадрокоптеров упрощает задачу для инспекторов: можно легко обнаружить скопления людей у берегов водоема и на самом водоеме, более качественно организовать профилактическую работу", – рассказали в алтайском МЧС.

Спасатели обратились к жителям края с просьбой соблюдать правила безопасности на водоемах, не выходить на неокрепший лед и не кататься по нему на "плюшках", санках и коньках.