Под Москвой построили отель в виде барнаульского "Русского чая"
Кстати, барнаульское здание недавно отреставрировали и теперь оно тоже как новое
09 октября 2023, 10:19, ИА Амител
Отель под Москвой / Фото: vk.com/dering07
В Подмосковье построили отель в виде точной копии здания ресторана "Русский чай" в Барнауле, расположенного на проспекте Красноармейском, написал на своей странице во "ВКонтакте" барнаульский архитектор Александр Деринг.
"Подмосковье. Орловский парк-отель. Новая постройка. Вам это ничего не напоминает?" – поинтересовался Деринг.
Напомним, в феврале 2023 года ресторан "Русский чай" открыли в Барнауле после реставрации. Как он теперь выглядит снаружи и внутри?
11:15:59 09-10-2023
Нодар и там постарался?)
12:05:47 09-10-2023
А что в Барнауле с Русским чаем?
12:39:27 09-10-2023
Гость (12:05:47 09-10-2023) А что в Барнауле с Русским чаем?... Отремонтировали, открылся ресторан
12:55:12 09-10-2023
Мало кто помнит, что вот эта барнаульская версия Русского Чая- третья по счёту. Это отремонтированная с консервацией древесины версия полностью с нуля в СССР построенного здания взамен снесённого когда-то при царе построенного...