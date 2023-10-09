Под Москвой построили отель в виде барнаульского "Русского чая"

Кстати, барнаульское здание недавно отреставрировали и теперь оно тоже как новое

09 октября 2023, 10:19, ИА Амител





















Отель под Москвой / Фото: vk.com/dering07

В Подмосковье построили отель в виде точной копии здания ресторана "Русский чай" в Барнауле, расположенного на проспекте Красноармейском, написал на своей странице во "ВКонтакте" барнаульский архитектор Александр Деринг.

"Подмосковье. Орловский парк-отель. Новая постройка. Вам это ничего не напоминает?" – поинтересовался Деринг.

Напомним, в феврале 2023 года ресторан "Русский чай" открыли в Барнауле после реставрации. Как он теперь выглядит снаружи и внутри?