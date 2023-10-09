НОВОСТИОбщество

Под Москвой построили отель в виде барнаульского "Русского чая"

Кстати, барнаульское здание недавно отреставрировали и теперь оно тоже как новое

09 октября 2023, 10:19, ИА Амител

В Подмосковье построили отель в виде точной копии здания ресторана "Русский чай" в Барнауле, расположенного на проспекте Красноармейском, написал на своей странице во "ВКонтакте" барнаульский архитектор Александр Деринг.

"Подмосковье. Орловский парк-отель. Новая постройка. Вам это ничего не напоминает?" – поинтересовался Деринг.

Напомним, в феврале 2023 года ресторан "Русский чай" открыли в Барнауле после реставрации. Как он теперь выглядит снаружи и внутри?

Барнаул Туризм Москва строительство

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:15:59 09-10-2023

Нодар и там постарался?)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:47 09-10-2023

А что в Барнауле с Русским чаем?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:27 09-10-2023

Гость (12:05:47 09-10-2023) А что в Барнауле с Русским чаем?... Отремонтировали, открылся ресторан

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:12 09-10-2023

Мало кто помнит, что вот эта барнаульская версия Русского Чая- третья по счёту. Это отремонтированная с консервацией древесины версия полностью с нуля в СССР построенного здания взамен снесённого когда-то при царе построенного...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров