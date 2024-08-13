Под напряжением. Павловские садоводы пожаловались депутату на перебои электричества

Александр Терентьев взял ситуацию под контроль

13 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Линии электропередач / Фото: kotkoa / freepik.com

Садоводы из товариществ "Заря" и "Шинник-2", расположенных в селе Стуково Павловского района, страдают от постоянных перебоев с электричеством. Они живут в постоянном ожидании внезапного отключения света. В последние три месяца электричество пропадает по несколько раз в неделю, и эти отключения длятся по несколько часов. Садоводы не могут самостоятельно решить эту проблему. Под обращением к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву подписались около 400 человек.

Люди говорят, что указанные СНТ подключены к одной линии электропередачи Павловской РЭС и получают питание от КТП в с. Черемное. Согласно обращению, 21 июля свет отсутствовал почти весь день, 27 июля электричество отключали четыре раза, а 28 июля – три раза. Продолжительность варьируется от двух до шести часов.

Руководство Павловской РЭС не предоставляет вразумительных объяснений причин частых перебоев с электроэнергией, указывает пресс-служба партии. Во время отключений также останавливается подача воды. Из-за этого в жаркие дни июля садоводы не могли поливать свои посадки, вести хозяйство и готовить еду.

Александр Терентьев направил запрос заместителю председателя правительства Алтайского края с просьбой проанализировать причины частых отключений электроэнергии и принять соответствующие меры для решения этой проблемы. Вопрос находится под контролем депутата.