НОВОСТИПроисшествия

Под Новосибирском банда подростков кидает в окна экскременты и нападает на детей

Полиция не может принять меры из-за возраста обидчиков, говорят местные жители

03 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Фото предоставлено изданию Om1 матерью пострадавшего
Фото предоставлено изданию Om1 матерью пострадавшего

Жители Кольцово Новосибирской области обеспокоены серией инцидентов, предположительно, совершаемых группой подростков. Они бросают экскременты в окна домов, обливают майонезом детей, оскорбляют пожилых и даже устроили погром в магазине, пишет "Om1 Новосибирск" со ссылкой на местных жителей.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что жители наукограда не могут найти управу на этих хулиганов. Недавно "сняли побои" с ее сына, на которого напало семь человек старше него на три-четыре года. Ребенок спасся в одном из магазинов, где позвал на помощь. Жалобы участковому и в ПДН при этом результатов не принесли: женщина получила только отписки.

"Все знают эту банду: имена, фамилии, где учатся, там уже стопка дел на этих ребят – кражи, хулиганство, порча имущества, избиения других детей. И это давно, и этого много! Но с детьми проводят беседы, и на этом все", – отметила сибирячка.

После нападения на сына она с мужем встречалась с родителями одного из обидчиков. 13-летний подросток извинился и пообещал больше так не делать. Но потом в соцсетях снова замелькали фото нарушителей с жалобами на хулиганство. Женщина отметила, что полиция не может принять меры из-за возраста обидчиков, а причиненный ими ущерб оценивают как легкие телесные повреждения. Люди опасаются, что ситуация может ухудшиться.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 16

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Гость

12:54:17 03-04-2025

а у людей лапки?

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Гость

13:00:43 03-04-2025

вы "суд Линча предлагаете" ? а исполнительные органы на что ?

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Гость

13:07:45 03-04-2025

Гость (13:00:43 03-04-2025) вы "суд Линча предлагаете" ? а исполнительные органы на чт... а они НЕ исполняют

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Кхм...

16:19:16 03-04-2025

Гость (13:07:45 03-04-2025) а они НЕ исполняют ... Что-то мне подсказывает, что ждут их 14-летия...

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гость

13:37:56 03-04-2025

Поставить на учет, повесить на доску позора в школах, родителям выписать для начала штраф, если не дойдет. А вообще спортом надо заниматься и будет польза и сможет по рогам дать. По пенсионерам и т.д. тут только наши защитники (которые в интернетах ловят) должны работу свою выполнять, а не бумажки строчить. Найдется кто-нибудь и рога им поправит, а потом не орите, детей бьют. Раньше выписали дюлей родители и сразу ум светлеет.

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Гость

13:37:56 03-04-2025

онижедети за последние лет 10 стали священной коровой.
безнаказанность мать вседозволенности

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Бабушка тоня

13:41:12 03-04-2025

А что у них нет родителей? Их нельзя ,хотя бы штрафом хорошим наградить ? Быстро бы воспитали своих деточек уродов

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Гость

14:25:10 03-04-2025

Бабушка тоня (13:41:12 03-04-2025) А что у них нет родителей? Их нельзя ,хотя бы штрафом хороши... ------Ну они же не собаки, чтоб за них еще и отвечать! 😃 главное завели, и пусть за них школа отвечает, ну или собственники заброшенных зданий, водители автобусов и все остальные тоже!

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мягкие телесные повреждения

14:07:12 03-04-2025

Это что-то новое в уголовном праве. Бывают еще твердые телесные повреждения?

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Гость

15:00:04 03-04-2025

Родителям бошку оторвать и сказать, что так и было.

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Миша

15:06:31 03-04-2025

А где они столько экскрементов берут, чтобы в окна кидать?

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Гость

15:43:31 03-04-2025

Миша (15:06:31 03-04-2025) А где они столько экскрементов берут, чтобы в окна кидать?... С какой целью интнересуетесь? 😏

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Гость

15:07:35 03-04-2025

Пострадавшие набрали бы сами экскрементов в ведра и завалили этих имбецилов содержимым.. Ну а дальше пусть с ними папкомамко разбираются и одежки выстирывают.

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Гость

15:36:40 03-04-2025

От нормальных родителей дебилы не рождаются.

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Гость

18:06:26 03-04-2025

Гость (15:36:40 03-04-2025) От нормальных родителей дебилы не рождаются.... Ну, во-первых, бывает, к сожалению .
А во-вторых, что такое "стая" знаете?

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гость-гостю

23:14:33 03-04-2025

Гость (18:06:26 03-04-2025) Ну, во-первых, бывает, к сожалению .А во-вторых, что так... А просто надо знать , кто в этой "стае " вожак и " мочить " его, а остальных как ветром сдует

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