Под Новосибирском банда подростков кидает в окна экскременты и нападает на детей

Полиция не может принять меры из-за возраста обидчиков, говорят местные жители

03 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Фото предоставлено изданию Om1 матерью пострадавшего

Жители Кольцово Новосибирской области обеспокоены серией инцидентов, предположительно, совершаемых группой подростков. Они бросают экскременты в окна домов, обливают майонезом детей, оскорбляют пожилых и даже устроили погром в магазине, пишет "Om1 Новосибирск" со ссылкой на местных жителей.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что жители наукограда не могут найти управу на этих хулиганов. Недавно "сняли побои" с ее сына, на которого напало семь человек старше него на три-четыре года. Ребенок спасся в одном из магазинов, где позвал на помощь. Жалобы участковому и в ПДН при этом результатов не принесли: женщина получила только отписки.

"Все знают эту банду: имена, фамилии, где учатся, там уже стопка дел на этих ребят – кражи, хулиганство, порча имущества, избиения других детей. И это давно, и этого много! Но с детьми проводят беседы, и на этом все", – отметила сибирячка.

После нападения на сына она с мужем встречалась с родителями одного из обидчиков. 13-летний подросток извинился и пообещал больше так не делать. Но потом в соцсетях снова замелькали фото нарушителей с жалобами на хулиганство. Женщина отметила, что полиция не может принять меры из-за возраста обидчиков, а причиненный ими ущерб оценивают как легкие телесные повреждения. Люди опасаются, что ситуация может ухудшиться.