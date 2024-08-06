Под Новосибирском девушка выдала своего убийцу предсмертным сообщением подруге

Мужчина убил свою бывшую, а после решил замаскировать преступление под несчастный случай

06 августа 2024, 22:12, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com

В Бердске мужчина убил 23-летнюю девушку, с которой встречался. Чтобы не отвечать за преступление, он поджег квартиру, однако вычислить преступника удалось благодаря предсмертному сообщению жертвы, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам знакомых погибшей, у пары были "больные отношения". Периодически мужчина бил девушку, она писала заявления, но забирала. Кроме того, будущий убийца неоднократно грозил сжечь ее.

"Ей много раз говорили, чтобы уезжала от него. Тем более у нее маленькие дети от другого брака – 6 и 4 годика. Но Катя твердила, что с ним ей плохо, а без него еще хуже. А он вел себя, как психопат, бил ей телефоны каждую неделю", – рассказал собеседник.

В результате девушка решила разорвать отношения, однако бывший с этим не согласился. Он пришел домой к Екатерине и устроил разборки. Катя успела рассказать подруге об этом.

"Я клянусь, я боюсь его", – написала она в мессенджере.

Благодаря этому сообщению полицейские поняли, что имеют дело не с несчастным случаем, а с жестоким убийством. Выманить преступника удалось хитростью – сказали, что пострадавшая якобы выжила. Мужчина пришел к дому, чтобы посмотреть масштаб пожара. Тогда его и задержали.

В СУ СК РФ по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Дети погибшей сейчас живут с родным отцом.