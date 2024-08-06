Под Новосибирском девушка выдала своего убийцу предсмертным сообщением подруге
Мужчина убил свою бывшую, а после решил замаскировать преступление под несчастный случай
06 августа 2024, 22:12, ИА Амител
В Бердске мужчина убил 23-летнюю девушку, с которой встречался. Чтобы не отвечать за преступление, он поджег квартиру, однако вычислить преступника удалось благодаря предсмертному сообщению жертвы, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам знакомых погибшей, у пары были "больные отношения". Периодически мужчина бил девушку, она писала заявления, но забирала. Кроме того, будущий убийца неоднократно грозил сжечь ее.
"Ей много раз говорили, чтобы уезжала от него. Тем более у нее маленькие дети от другого брака – 6 и 4 годика. Но Катя твердила, что с ним ей плохо, а без него еще хуже. А он вел себя, как психопат, бил ей телефоны каждую неделю", – рассказал собеседник.
В результате девушка решила разорвать отношения, однако бывший с этим не согласился. Он пришел домой к Екатерине и устроил разборки. Катя успела рассказать подруге об этом.
"Я клянусь, я боюсь его", – написала она в мессенджере.
Благодаря этому сообщению полицейские поняли, что имеют дело не с несчастным случаем, а с жестоким убийством. Выманить преступника удалось хитростью – сказали, что пострадавшая якобы выжила. Мужчина пришел к дому, чтобы посмотреть масштаб пожара. Тогда его и задержали.
В СУ СК РФ по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Дети погибшей сейчас живут с родным отцом.
23:10:45 06-08-2024
Периодически мужчина бил девушку, она писала заявления, но забирала.
Когда же эти сказки венского леса прекратятся? Если заявление подал его нельзя забрать. Заявление это не грязные трусы сданные в прачку. Заявление проходит регистрацию в журнале регистрации сообщений, преступлений, происшествий, имеет порядковый номер, и остается в отделе полиции. Заявителю выдается талон. Если заявление не зарегистрировать и не выдать талон то лицо принимающее заявление 100% будет привлечено к уголовной ответственности. После подачи заявления есть возможность примирится заявителю с лицом на кого подано заявление. Для этого подается другое заявление о примирении. Но вот забрать первое заявление никак нельзя. Когда народ это усвоит непонятно. Надоела юридическая безграмотность людей.
06:47:42 07-08-2024
Прокурор (23:10:45 06-08-2024) Периодически мужчина бил девушку, она писала заявления, но з... если бы всё было так, этого бы не было.
03:38:43 07-08-2024
6 и 4 года двое детей в 23 года в 17 родила первого?
а тот олень чем думал когда встречался с девушкой у которой дети.
08:54:13 07-08-2024
Пашка (03:38:43 07-08-2024) 6 и 4 года двое детей в 23 года в 17 родила первого?а то...
О том, что она будет от него зависима, поэтому он может физически и морально издеваться над ней. Вы думаете подобные психопаты не выбирают осознанно людей с психологией жертвы?
07:51:50 07-08-2024
Если эта производительница другим мужьям не нужна была, зачем этот то подбирал ?
08:55:01 07-08-2024
Гость (07:51:50 07-08-2024) Если эта производительница другим мужьям не нужна была, зач...
Что тебе, маминой корзиночке, не досталась
09:32:35 07-08-2024
Девушка с двумя детьми, никогда не может быть девушкой.
14:25:43 07-08-2024
Гость (09:32:35 07-08-2024) Девушка с двумя детьми, никогда не может быть девушкой.... это биологически. а тут художественное повествование
22:21:05 10-08-2024
Бедная, бедная Катенька.... Такая молоденькая, сама почти ещё ребёнок, двое деток, жить бы да жить и жизни радоваться... Да не удалось... Озверевший, безмозглый самец оборвал его жизнь... Я сама жила с абъюзером, состоя с ним в браке. Слово "замужем" я умышленно не пишу, так как в моëм понятии быть замужем это иметь защитника в лице мужа, а не мучителя и абъюзера. Он был первым моим мужчиной, сына ему родила, 10 лет промучилась и в конце концов была вынуждена уйти, когда поняла, что сына я с ним не выращу и могу быть когда нибудь им убита. Я абсолютно положительный человек, никонда не употребляла спиртное, не купила и не курю, не распущенная, не гулящая, мужу была верна. Но, он злоупотреблял спиртным, мог сходить налево, был очень груб даже в простом разговоре, мат у него не сходил с языка, он разговаривал на нём. Он был из рабочих. Квалифицированный, но работяга. Мы были очень разными людьми. Видимо, он чувствовал тоже что мы разные, но, терять меня и ребёнка он не хотел и семью сохранял по своему - он угрожал убить меня, если я решусь подать на развод. Угрожал отравить газом, утопить в ванне, выбросить из окна. Часто был пьян. Я не выдержала и подала на развод. Но, он просил дать ему шанс и продолжать жить вместе после развода. Ради ребёнка я согласилась. Жили ещё почти год после развода, но всë началось по новой, ребёнок пошёл в школу и даже боялся входить домой если дома был пьяный отец. И тогда я решилась уйти от него, о чем не жалею. Да, попытка убийства меня с его стороны всë же была, но, я обратилась в полицию с заявлением, его судили, и, может быть благодаря этому я и выжила, так как он был под контролем полиции, хоть его и не посадили, и за год он нашёл себе женщину, может не одну, и опасался меня преследовать чтобы его не отправили за решётку. Я обращаюсь к женщинам - милые девушки, женщины, не вступайте в лишения с абъюзерами, с недалекими и агрессивными мужчинами, точне, с мужиками, которые, рассматривая вас лишь как свою собственность и сексуальный объект, не признают за вами никаких прав, ДАЖЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!