Под Новосибирском многодетная семья с ребенком-инвалидом не может добиться квартиры

Администрация признала их нуждающимися, но соответствующее жилье "не находится"

06 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / insplash.com

В Новосибирской области многодетная семья с ребенком-инвалидом добивается выделения жилья. Администрация Краснообска признала их нуждающимися, однако жилье до сих пор не нашли. Семья подала иск в суд, сообщает "КП-Новосибирск".

В семье Алексея и Анастасии четверо детей. Их старшая дочка съехала от родителей, а они с тремя сыновьями живут в однокомнатной квартире.

"Миша у нас самый младший. Когда ему было полгода, у него заболела рука. Он не мог ее поднять. Мы отвезли его в травмпункт, и врач оттуда отправил нас в другую больницу. Там поставили диагноз – инсульт, в итоге Мишу ввели в искусственную кому. Сын пролежал в больнице неделю, его хотели отключать от аппаратов", – рассказал отец мальчика.

Родители показали документы сына другим медикам – они сказали, что у ребенка есть шанс на жизнь. Мальчику сделали трепанацию. Операция прошла успешно, была долгая реабилитация. А потом у него начались приступы эпилепсии, которые продолжаются до сих пор.

"Сын ходит, но не разговаривает, мышление у него периодически как у младенца", – поделился сибиряк.

Собрав все документы, родители мальчика обратились в администрацию. Семью признали нуждающейся, они стали 43-ми в очереди. Но позже в администрации им сообщили, что жилье с нужными параметрами отсутствует.

"Площадь жилого помещения для предоставления по договору социального найма на семью из шести человек должна составлять не менее 102 квадратных метров. В настоящее время свободное жилье, соответствующее нужным параметрам и находящееся в муниципальной собственности рабочего поселка, отсутствует. При этом имеется однокомнатная квартира 37,7 квадратного метра. Однако, в соответствии с актом обследования, выяснилось, что квартира нуждается в ремонте", – сказано в сообщении.

После этого родители подали иск в суд, в котором потребовали предоставить комфортное, благоустроенное жилье по договору соцнайма общей площадью не менее 102 квадратных метров. Сейчас администрация ссылается на то, что у них в фонде нет такой квартиры.

"В законе четко прописано – обеспечить. Это уже органы местного самоуправления придумали некий список и ставят людей в очереди. Уже были подобные прецеденты с участниками ВОВ и детьми-сиротами. Только на основании судебных актов удается добиться справедливости", – пояснила Анастасия Павленко, юрист, представляющая интересы семьи.

Судебные заседания продолжаются. Алексей и Анастасия надеются, что им все же выделят жилье.