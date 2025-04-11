На Алтае проверяют обращение матери ребенка-инвалида, который вынужден сидеть дома

Вода и грязь, окружившие дом, не позволяют проехать на инвалидной коляске

11 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

В Алтайском крае организована проверка в связи с обращением матери ребенка-инвалида из Поспелихинского района, сообщает региональный СК.

Ранее жительница Поспелихи рассказала, что из-за воды и грязи, которые окружили дом, на улицу не может выбраться ее ребенок с ДЦП и эпилепсией. Мальчик передвигается на инвалидной коляске, которая просто перевернется. На затопленные улицы пожаловались и другие жители села. Они заявили, что местные власти бездействуют.

"Зарегистрирована доследственная проверка. Следователям СК предстоит выяснить все обстоятельства, а также дать правовую оценку действиям администрации муниципального образования на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям", – рассказали в ведомстве.

Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил территориальному прокурору с выходом на место разобраться в ситуации и при наличии оснований принять весь необходимый комплекс надзорных мер.