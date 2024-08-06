В Новосибирске пройдет долгожданный сольный концерт Владимира Преснякова
Будут не только давно знакомые и любимые хиты, но и новые песни
06 августа 2024, 12:00, ИА Амител
В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 17 октября выступит Владимир Пресняков с новыми песнями и известными хитами, получившими множество музыкальных наград и признание публики.
"Благодаря новым аранжировкам и классному современному звучанию, все песни, за которые вы любите Владимира Преснякова, обрели новое рождение, звучат очень актуально, но при этом Владимир остается верен себе, потому что он настоящий музыкант и превращает свой концерт в реальное музыкальное шоу", – рассказали организаторы мероприятия.
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Долгожданный?