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В Новосибирске пройдет долгожданный сольный концерт Владимира Преснякова

Будут не только давно знакомые и любимые хиты, но и новые песни

06 августа 2024, 12:00, ИА Амител

В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 17 октября выступит Владимир Пресняков с новыми песнями и известными хитами, получившими множество музыкальных наград и признание публики.

"Благодаря новым аранжировкам и классному современному звучанию, все песни, за которые вы любите Владимира Преснякова, обрели новое рождение, звучат очень актуально, но при этом Владимир остается верен себе, потому что он настоящий музыкант и превращает свой концерт в реальное музыкальное шоу", – рассказали организаторы мероприятия.

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Комментарии 2

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Олег

12:28:38 06-08-2024

Пугачевская шайка - гнать взашей банду предателей!

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Грыша

06:17:06 08-08-2024

Долгожданный?

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