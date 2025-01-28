Под Новосибирском мужчина ударил школьника из-за закопанных в снег перчаток
Инцидентом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин
28 января 2025, 18:45, ИА Амител
В Искитиме из-за "детской шалости" разгорелся конфликт, который привел к рукоприкладству. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет "КП-Новосибирск".
На кадрах видно, как десятилетний мальчик закапывает что-то в снег, достает телефон и пишет сообщение. В этот момент к нему обращается женщина, требуя объяснений.
"Сюда подойди! Сюда иди, говорю! Что за дела? Где перчатки сына? Тебе кто позволил их снимать?" – восклицает она.
Школьник молча подошел к сугробу, достал перчатки и отдал их взрослым. После этого разозлившийся мужчина ударил ребенка рукой по голове, а затем схватил его и ударил о колено.
По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что мальчик якобы "закинул" своего одноклассника в сугроб и забрал его перчатки. Пострадавший вернулся домой в слезах, не чувствуя рук. Родители ребенка на эмоциях устроили разборки с обидчиком.
Однако существует и другая версия произошедшего. Дети – одноклассники и якобы поменялись перчатками во время прогулки, а позже разошлись по домам. Один из мальчиков решил вернуть другу его вещь, но, обнаружив свои перчатки в снегу, выложил туда чужие.
На данный момент ситуация находится под контролем правоохранителей. Обе семьи ранее не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН) и характеризуются положительно.
"Принятыми мерами местожительство и личность участников произошедшего была установлена. Инспектором ПДН в присутствии законных представителей по месту проживания был произведен опрос", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Региональный Следственный комитет проводит проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
07:46:35 29-01-2025
Нет, он его поцеловать должен был.
10:06:28 29-01-2025
Гость (07:46:35 29-01-2025) Нет, он его поцеловать должен был. ... латентный педофил?
08:37:25 29-01-2025
Вот кому-то заняться совсем нечем!!!
05:51:24 31-01-2025
Бои без правил пересмотрел дядя, ребенка беззащитного добивать коленом, за перчатки. Можно было просто посмеяться и разойтись с добрым сердцем, ведь была "добровольная выдача". Из Новосибирска жестокие новости всегда, что собаки, что люди едят людей. Там что ли заражено вирусом агрессии? Я о наших соседях был лучшего мнения, приводил их в пример, что они образованней и интеллигентней(.