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Под Новосибирском мужчина ударил школьника из-за закопанных в снег перчаток

Инцидентом уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин

28 января 2025, 18:45, ИА Амител

Фото: кадр из видео в сообществе "Инцидент Новосибирск"
Фото: кадр из видео в сообществе "Инцидент Новосибирск"

В Искитиме из-за "детской шалости" разгорелся конфликт, который привел к рукоприкладству. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, пишет "КП-Новосибирск".

На кадрах видно, как десятилетний мальчик закапывает что-то в снег, достает телефон и пишет сообщение. В этот момент к нему обращается женщина, требуя объяснений.

"Сюда подойди! Сюда иди, говорю! Что за дела? Где перчатки сына? Тебе кто позволил их снимать?" – восклицает она.

Школьник молча подошел к сугробу, достал перчатки и отдал их взрослым. После этого разозлившийся мужчина ударил ребенка рукой по голове, а затем схватил его и ударил о колено.

По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что мальчик якобы "закинул" своего одноклассника в сугроб и забрал его перчатки. Пострадавший вернулся домой в слезах, не чувствуя рук. Родители ребенка на эмоциях устроили разборки с обидчиком.

Однако существует и другая версия произошедшего. Дети – одноклассники и якобы поменялись перчатками во время прогулки, а позже разошлись по домам. Один из мальчиков решил вернуть другу его вещь, но, обнаружив свои перчатки в снегу, выложил туда чужие.

На данный момент ситуация находится под контролем правоохранителей. Обе семьи ранее не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН) и характеризуются положительно.

"Принятыми мерами местожительство и личность участников произошедшего была установлена. Инспектором ПДН в присутствии законных представителей по месту проживания был произведен опрос", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Региональный Следственный комитет проводит проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Новосибирская область Происшествия дети Сибирь

Комментарии 4

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Гость

07:46:35 29-01-2025

Нет, он его поцеловать должен был.

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Гость

10:06:28 29-01-2025

Гость (07:46:35 29-01-2025) Нет, он его поцеловать должен был. ... латентный педофил?

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Гость

08:37:25 29-01-2025

Вот кому-то заняться совсем нечем!!!

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Гость

05:51:24 31-01-2025

Бои без правил пересмотрел дядя, ребенка беззащитного добивать коленом, за перчатки. Можно было просто посмеяться и разойтись с добрым сердцем, ведь была "добровольная выдача". Из Новосибирска жестокие новости всегда, что собаки, что люди едят людей. Там что ли заражено вирусом агрессии? Я о наших соседях был лучшего мнения, приводил их в пример, что они образованней и интеллигентней(.

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