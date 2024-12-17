Российский учитель ударил ученика и уволился из школы
Школьника поставят на учет в отдел ПДН
17 декабря 2024, 19:15, ИА Амител
В подмосковной Балашихе учитель физкультуры школы № 21 уволился после того, как ударил ученика. Об этом сообщает Telegram-канал "Балашиха Life".
Во время перемены между пятиклассниками и семиклассниками началась драка.
"Учитель вмешался в конфликт, однако один из школьников оскорбил его нецензурно, на что педагог ответил ударом по щеке", – рассказали в администрации.
Случившееся сняли на видео. После разбирательств учитель покинул школу по собственному желанию. Ученика, спровоцировавшего потасовку, поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.
Инцидент привлек внимание полиции. Правоохранители проверяют записи с места происшествия.
19:33:40 17-12-2024
Ничего не понял - а физкультурника зачем уволили?
Вот ученика гнать. И штраф желательно.
19:45:12 17-12-2024
Musik (19:33:40 17-12-2024) Ничего не понял - а физкультурника зачем уволили? Вот уч... Да когда же вы научитесь читать внимательно, учителя никто не увольнял.
19:50:59 17-12-2024
Гость (19:45:12 17-12-2024) Да когда же вы научитесь читать внимательно, учителя никто н... Уволился.
А надо было наградить.
Что не так я сказал?
22:16:14 17-12-2024
Гость (19:45:12 17-12-2024) Да когда же вы научитесь читать внимательно, учителя никто н...
Ага, просто стоит вопрос о возбуждении дела ( хотя бы административного - в этот раз). Учитель молодец- не стал ждать когда его доведут до уголовного в следующий раз
23:38:28 17-12-2024
Гость (19:45:12 17-12-2024) Да когда же вы научитесь читать внимательно, учителя никто н... Люди минусуют, неужели у нас так много людей не видят разницу между уволили и уволился сам по собственному желанию, жесть.)
12:52:01 18-12-2024
Гость (19:45:12 17-12-2024) Да когда же вы научитесь читать внимательно, учителя никто н... Но ,явно,предложили уволиться по собственному желанию
20:41:55 17-12-2024
Musik (19:33:40 17-12-2024) Ничего не понял - а физкультурника зачем уволили? Вот уч... вообще то физкультурника надо бы по статье привлечь для начала и потом с волчьим билетом отправить максимум дворником работать за его полнейшую некомпетентность
20:14:56 17-12-2024
Физрук бандит - нужно было по статье увольнять а не по собственному.
20:17:07 17-12-2024
100% понимания, 0% осуждения.
жаль, что уволили хорошего человека.
20:36:03 17-12-2024
довели человека, сам уволился, так как уволили бы все равно из-за какого то быдла. Это все безнаказанность. За нецензурную брань в адрес учителя просто сразу исключать из школы и все.
21:12:35 17-12-2024
Закрыть школу. Бездарей отправить физически работать.
21:29:55 17-12-2024
Ни в одной стране, ни один учитель не будет разнимать драку между учениками. Вызовут полицию и пусть разбираются. Только в России всё совковые методы
06:16:47 18-12-2024
Гость (21:29:55 17-12-2024) Ни в одной стране, ни один учитель не будет разнимать драку ... А ты где кроме Алтайки-то бывал? Я не про влажные сны.
07:59:59 18-12-2024
Гость (06:16:47 18-12-2024) А ты где кроме Алтайки-то бывал? Я не про влажные сны. ... Читать надо законы и смотреть по ТВ не только мыло. В Америке, в школе ученик 2го класса оскорбил директора и устроил дебош в его кабинете. Никто из учителей его пальцем не тронул - вызвали полицию. Ребёнку надели наручники и отвезли в участок. Вызвали родителей. Суд назначил им крупный штраф, общественные работы 500часов и лекцию о воспитании детей тоже 500часов. Не выполнить это нельзя т.к. последует реальная уголовная ответственность и реальный срок.
09:47:29 18-12-2024
Гость (07:59:59 18-12-2024) Читать надо законы и смотреть по ТВ не только мыло. ... в америке ежемесячно расстрелы массовые в школах. Ученики расстреливают сверсников. Ты я так полагаю на них равняешься да?
10:55:39 18-12-2024
Гость (06:16:47 18-12-2024) А ты где кроме Алтайки-то бывал? Я не про влажные сны. ... а что обязательно где то нужно быть ? ты луне был? однако веришь что там нет жизни
09:48:33 18-12-2024
Гость (21:29:55 17-12-2024) Ни в одной стране, ни один учитель не будет разнимать драку ... вот в этом случае таких учителей надо гнать в три шеи из школы
12:07:08 18-12-2024
Раньше розги были в ходу, горох... И была великая Империя.