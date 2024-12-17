Российский учитель ударил ученика и уволился из школы

Школьника поставят на учет в отдел ПДН

17 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Кулак / unsplash.com / Anastasiya Badun

В подмосковной Балашихе учитель физкультуры школы № 21 уволился после того, как ударил ученика. Об этом сообщает Telegram-канал "Балашиха Life".

Во время перемены между пятиклассниками и семиклассниками началась драка.

"Учитель вмешался в конфликт, однако один из школьников оскорбил его нецензурно, на что педагог ответил ударом по щеке", – рассказали в администрации.

Случившееся сняли на видео. После разбирательств учитель покинул школу по собственному желанию. Ученика, спровоцировавшего потасовку, поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Инцидент привлек внимание полиции. Правоохранители проверяют записи с места происшествия.