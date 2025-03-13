В Новосибирской области пропавшую пенсионерку нашли мертвой и без ног

Местные жители подозревают в расправе рецидивиста, отсидевшего 15 лет за убийство жены

13 марта 2025, 21:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В райцентре Кыштовка Новосибирской области обнаружили тело 68-летней женщины без ног. Местные жители предполагают, что с ней расправился рецидивист, недавно освободившийся из колонии, пишет "КП-Новосибирск".

"Сидел 15 лет, убил свою жену на глазах у дочери", – говорят жители райцентра.

С пенсионеркой 46-летнего рецидивиста ничего не связывало, кроме того, что они жили в одном селе. Со слов местных жителей, в день трагедии женщина встретилась с "сидельцем" на улице, оба были пьяны – пошли пить вместе к рецидивисту. Как говорят жители Кыштовки, оба "не просыхали несколько дней, а может, даже и больше".

"Как мы слышали, он ушел за добавкой, а когда вернулся, то собутыльница уже мертвая лежала. Скорее всего, в силу сильного опьянения подумал, что убил ее, а может, и убил, и решил скрыть следы, попытался расчленить", – рассказали жители.

В это время женщину уже искали – ее дочь не могла дозвониться и заявила о пропаже. Когда выяснилось, с кем женщину видели в последний раз, к рецидивисту "отправились гости". Там и было найдено тело пенсионерки без ног.

Причину смерти установит вскрытие и экспертиза. СК РФ по Новосибирской области начал проверку "по факту обнаружения тела женщины в одном из сел Кыштовского района".