Житель Алтая застрелил сожительницу, попытавшуюся отобрать у него ружье

Изначально подозреваемый стрелял в собутыльника, но он остался жив

06 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

44-летний житель Панкрушихинского района подозревается в убийстве своей сожительницы, сообщили в алтайском Следкоме.

По версии следствия, 5 марта мужчина у себя дома распивал алкоголь с приятелем. Вечером между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры хозяин дома достал ружье и выстрелил в друга. От полученного ранения тот упал, а на звук выстрела из другой комнаты вышла сожительница подозреваемого.

"Женщина предприняла попытку забрать ружье, однако сожитель произвел выстрел в ее сторону, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия", – рассказали в СК.

Раненого мужчину госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого готовится ходатайство о его заключении под стражу.