Житель Алтая застрелил сожительницу, попытавшуюся отобрать у него ружье
Изначально подозреваемый стрелял в собутыльника, но он остался жив
06 марта 2025, 22:30, ИА Амител
44-летний житель Панкрушихинского района подозревается в убийстве своей сожительницы, сообщили в алтайском Следкоме.
По версии следствия, 5 марта мужчина у себя дома распивал алкоголь с приятелем. Вечером между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры хозяин дома достал ружье и выстрелил в друга. От полученного ранения тот упал, а на звук выстрела из другой комнаты вышла сожительница подозреваемого.
"Женщина предприняла попытку забрать ружье, однако сожитель произвел выстрел в ее сторону, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия", – рассказали в СК.
Раненого мужчину госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого готовится ходатайство о его заключении под стражу.
23:45:58 06-03-2025
Ну что сказать, весна, товарищи, весна!
03:22:39 07-03-2025
А в себя? После этого обычно в себя.
09:28:29 07-03-2025
Гость (03:22:39 07-03-2025) А в себя? После этого обычно в себя.... Двустволка походу, патроны кончились.
09:42:55 07-03-2025
А собака там никого не покусала? Надо собаку добавить в новость и сразу будет куча возмущённых комментаторов с призывами к расправе, а так никому не интересно простое убийство
09:50:44 07-03-2025
Гость (09:42:55 07-03-2025) А собака там никого не покусала? Надо собаку добавить в ново... у вас искаженный взгляд на мир.
пропейте курс дегельментиков.
10:23:33 07-03-2025
Творится ,что попало.Вот так жизнь у нас.
10:55:56 07-03-2025
Синька-зло. Берегите себя и близких. С наступающим праздником.
12:59:10 07-03-2025
случаев применения огнестрелов охотничьих многовато для края. Уменьшать надо определенное количество охотничьих стволов, ужесточать условия проверки и хранения в частных руках и свертывать частную охоту совсем. И природе полегче будет и криминала меньше