НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая застрелил сожительницу, попытавшуюся отобрать у него ружье

Изначально подозреваемый стрелял в собутыльника, но он остался жив

06 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

44-летний житель Панкрушихинского района подозревается в убийстве своей сожительницы, сообщили в алтайском Следкоме.

По версии следствия, 5 марта мужчина у себя дома распивал алкоголь с приятелем. Вечером между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры хозяин дома достал ружье и выстрелил в друга. От полученного ранения тот упал, а на звук выстрела из другой комнаты вышла сожительница подозреваемого.

"Женщина предприняла попытку забрать ружье, однако сожитель произвел выстрел в ее сторону, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия", – рассказали в СК.

Раненого мужчину госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого готовится ходатайство о его заключении под стражу.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

23:45:58 06-03-2025

Ну что сказать, весна, товарищи, весна!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:22:39 07-03-2025

А в себя? После этого обычно в себя.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:29 07-03-2025

Гость (03:22:39 07-03-2025) А в себя? После этого обычно в себя.... Двустволка походу, патроны кончились.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:55 07-03-2025

А собака там никого не покусала? Надо собаку добавить в новость и сразу будет куча возмущённых комментаторов с призывами к расправе, а так никому не интересно простое убийство

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:50:44 07-03-2025

Гость (09:42:55 07-03-2025) А собака там никого не покусала? Надо собаку добавить в ново... у вас искаженный взгляд на мир.
пропейте курс дегельментиков.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:23:33 07-03-2025

Творится ,что попало.Вот так жизнь у нас.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:55:56 07-03-2025

Синька-зло. Берегите себя и близких. С наступающим праздником.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:59:10 07-03-2025

случаев применения огнестрелов охотничьих многовато для края. Уменьшать надо определенное количество охотничьих стволов, ужесточать условия проверки и хранения в частных руках и свертывать частную охоту совсем. И природе полегче будет и криминала меньше

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров