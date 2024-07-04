Под Новосибирском пьяный мигрант сбил ребенка и назвал его родителей подставщиками

Мужчину привлекли к административной ответственности

04 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В садовом обществе "Строитель" под Новосибирском пьяный мигрант сбил 12-летнего мальчика, сообщает "КП-Новосибирск".

Наезд случился, когда школьник вместе с мамой и друзьями возвращался домой с Обского моря. По словам матери пострадавшего, от удара ее сын "пролетел метра три" и влетел в резиновую лодку, которую она везла на квадроцикле впереди детей.

В больнице пострадавшему диагностировали смещение шейных позвонков. При этом пока женщина была с сыном на обследованиях, на месте происшествия уже ее супруг пытался не упустить виновника ДТП до приезда полиции.

"Водитель пытался сбежать, уехать с места прямо на машине. Я вместе со знакомым его тормозил, так он чуть и нас не сбил. Потом вышел из машины, кричал, что мы подставщики, якобы сами бросили ему ребенка под колеса! Вокруг стали еще люди собираться, отобрали ключи от машины у него", – рассказал мужчина.

Когда приехал сотрудники ДПС, водитель прошел на месте медосвидетельствование. "Сказали – пьяный, – добавил сибиряк. – Более того, оказалось, у него нет ни российских прав, ни гражданства. Он из Узбекистана".

В итоге у мигранта эвакуировали машину, а его самого привлекли к административной ответственности. Мать ребенка утверждает, что уголовное дело пока не возбудили, "потому что непонятно, какой вред здоровью был причинен". "Скорее всего, скажут – легкий. Но я буду добиваться депортации водителя из страны, чтобы он понес хотя бы такое наказание", – сказала она.