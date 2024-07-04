Под Новосибирском пьяный мигрант сбил ребенка и назвал его родителей подставщиками
Мужчину привлекли к административной ответственности
04 июля 2024, 12:15, ИА Амител
В садовом обществе "Строитель" под Новосибирском пьяный мигрант сбил 12-летнего мальчика, сообщает "КП-Новосибирск".
Наезд случился, когда школьник вместе с мамой и друзьями возвращался домой с Обского моря. По словам матери пострадавшего, от удара ее сын "пролетел метра три" и влетел в резиновую лодку, которую она везла на квадроцикле впереди детей.
В больнице пострадавшему диагностировали смещение шейных позвонков. При этом пока женщина была с сыном на обследованиях, на месте происшествия уже ее супруг пытался не упустить виновника ДТП до приезда полиции.
"Водитель пытался сбежать, уехать с места прямо на машине. Я вместе со знакомым его тормозил, так он чуть и нас не сбил. Потом вышел из машины, кричал, что мы подставщики, якобы сами бросили ему ребенка под колеса! Вокруг стали еще люди собираться, отобрали ключи от машины у него", – рассказал мужчина.
Когда приехал сотрудники ДПС, водитель прошел на месте медосвидетельствование. "Сказали – пьяный, – добавил сибиряк. – Более того, оказалось, у него нет ни российских прав, ни гражданства. Он из Узбекистана".
В итоге у мигранта эвакуировали машину, а его самого привлекли к административной ответственности. Мать ребенка утверждает, что уголовное дело пока не возбудили, "потому что непонятно, какой вред здоровью был причинен". "Скорее всего, скажут – легкий. Но я буду добиваться депортации водителя из страны, чтобы он понес хотя бы такое наказание", – сказала она.
12:36:51 04-07-2024
в последнее время, что ни криминальная новость, то везде абу бандиты отмечаются. нехорошая тенденция однако получается.
12:53:19 04-07-2024
гость (12:36:51 04-07-2024) в последнее время, что ни криминальная новость, то везде абу... Вы отчёт Колокольцева послушайте,сколько недокомплект в МВД. Так что ваша тенденция скоро нам вылезет боком!
13:28:32 04-07-2024
ГадкийЯ (12:53:19 04-07-2024) Вы отчёт Колокольцева послушайте,сколько недокомплект в МВД.... гарант его переутвердил,значит все устраивает...
13:04:56 04-07-2024
живут нелегально ещё и пьяные катаются наших детей сбивают!
13:51:19 04-07-2024
Да не мог он быть пьяным, им же "религия запрещает". Конечно мальчик сам прыгнул под машину. Боже, когда же их всех департируют.
14:27:31 04-07-2024
Позвольте, а на каком основании этот "специалист" управлял автомобилем? У автомобиля есть собственник, передача управления автомобилем регламентируется законом и за нарушение предусмотрено наказание вплоть до уголовного. По сути южанин без вида на жительство и БОМЖ. Как это происходит?
19:31:08 04-07-2024
Сбил человека, без гражданства и российских прав, пьяный, пытался убежать и административка??????? Пипееец. Диаспора подключилась, не иначе. Ещё и ребёнок виноват окажется и должен будет заплатить нелегалу