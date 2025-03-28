Под Новосибирском осудили мать, которая насмерть придавила маленького сына

В момент произошедшего девушка была пьяна

28 марта 2025, 14:31, ИА Амител

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области суд признал виновной 24-летнюю мать, которая в пьяном состоянии уронила ребенка, а затем насмерть придавила собой, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Трагедия случилась 24 декабря 2024 года в Краснозерском районе.

"Подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства с малолетним сыном на руках. Во время спуска по лестнице подсудимая не удержала равновесие и выронила ребенка, который упал, ударившись головой об пол. После чего женщина сама упала на ребенка, придавив его собственным телом", – рассказали в ведомстве.

В результате малыш скончался на месте.

Впоследствии в отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а накануне ее признали виновной: суд приговорил ее к девяти месяцам ограничения свободы.