Под Новосибирском заводчицу и ее мужа обвинили в убийстве собаки

Местный житель обнаружил животное в мешке на обочине

01 мая 2025, 20:10, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" / Предоставлено волонтерами

Возле села Марусино под Новосибирском дачник обнаружил двух стаффордширских терьеров. Одна из собак сидела на обочине, а другая находилась в мешке и была мертва. Волонтеры, которые опознали обоих животных, обвиняют в убийстве местную заводчицу и ее мужа. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Я помогла опознать их – это были Дана и Гилмор, собаки местной заводчицы, у которой я когда-то брала щенка. Вызвали полицию, Гилмора отвезли в ветклинику, а тело Даны отправили на экспертизу в областное управление ветеринарии", – рассказала изданию волонтер Христина Росс.

Бывшую хозяйку-заводчицу быстро нашли. Выяснилось, что полтора года назад женщина купила в питомнике породистых псов и продавала щенков без документов от 30 тысяч рублей. В начале апреля она пыталась пристроить самца и самку. При этом заводчица писала в чаты о сложной жизненной ситуации:

"Муж уезжает на вахту на три месяца, мы остаемся вдвоем с сыном. Я беременна, в начале мая родится дочь. Снимаем маленькую "однушку", посередине стоит вольер. Мне придется отдать Дану с Гилмором, я одна не справлюсь", – писала женщина.

Со слов волонтеров, они стали искать собакам платную передержку, но потом хозяйка передумала их отдавать. Однако ее муж утверждает, что животные в последнее время стали проявлять агрессию: сначала не давали сделать и шага в сторону, а потом и вовсе покусали ребенка. Тогда, со слов мужчины, он решил оградить детей и отвез псов в ветклинику. Он утверждает, что там ветврач диагностировал у Гилмора бешенство, а у Даны – рак молочной железы.

"Я решил, что лучше усыпить своих собак, боялся, что они загрызут еще и младенца. При нас ветврач сделала инъекции собакам, мы вышли и вернулись. Потом решили оплатить кремацию: 1,5 тысячи переводом на карту, 15 тысяч рублей отдали наличными. Чеков и заключений нам никаких не выдавали, обещали, что собак отвезут на кремацию, после чего мы с товарищем уехали домой. О новости, что собак нашли в мешках на полигоне, я узнал вечером на следующий день. Считаю, что вина лежит на ветклинике", – рассказал мужчина "КП-Новосибирск".

В ветклинике журналистам отказались давать комментарии до завершения расследования. Волонтерам же там рассказали, что собак не усыпляли: более того, отказали в процедуре. Зоозащитники выдвинули версию о том, что животным ввели растворы неизвестного происхождения, и написали заявления в полицию о жестоком обращении с животными на заводчицу и ветклинику.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку.