Под Новосибирском заводчицу и ее мужа обвинили в убийстве собаки
Местный житель обнаружил животное в мешке на обочине
01 мая 2025, 20:10, ИА Амител
Возле села Марусино под Новосибирском дачник обнаружил двух стаффордширских терьеров. Одна из собак сидела на обочине, а другая находилась в мешке и была мертва. Волонтеры, которые опознали обоих животных, обвиняют в убийстве местную заводчицу и ее мужа. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
"Я помогла опознать их – это были Дана и Гилмор, собаки местной заводчицы, у которой я когда-то брала щенка. Вызвали полицию, Гилмора отвезли в ветклинику, а тело Даны отправили на экспертизу в областное управление ветеринарии", – рассказала изданию волонтер Христина Росс.
Бывшую хозяйку-заводчицу быстро нашли. Выяснилось, что полтора года назад женщина купила в питомнике породистых псов и продавала щенков без документов от 30 тысяч рублей. В начале апреля она пыталась пристроить самца и самку. При этом заводчица писала в чаты о сложной жизненной ситуации:
"Муж уезжает на вахту на три месяца, мы остаемся вдвоем с сыном. Я беременна, в начале мая родится дочь. Снимаем маленькую "однушку", посередине стоит вольер. Мне придется отдать Дану с Гилмором, я одна не справлюсь", – писала женщина.
Со слов волонтеров, они стали искать собакам платную передержку, но потом хозяйка передумала их отдавать. Однако ее муж утверждает, что животные в последнее время стали проявлять агрессию: сначала не давали сделать и шага в сторону, а потом и вовсе покусали ребенка. Тогда, со слов мужчины, он решил оградить детей и отвез псов в ветклинику. Он утверждает, что там ветврач диагностировал у Гилмора бешенство, а у Даны – рак молочной железы.
"Я решил, что лучше усыпить своих собак, боялся, что они загрызут еще и младенца. При нас ветврач сделала инъекции собакам, мы вышли и вернулись. Потом решили оплатить кремацию: 1,5 тысячи переводом на карту, 15 тысяч рублей отдали наличными. Чеков и заключений нам никаких не выдавали, обещали, что собак отвезут на кремацию, после чего мы с товарищем уехали домой. О новости, что собак нашли в мешках на полигоне, я узнал вечером на следующий день. Считаю, что вина лежит на ветклинике", – рассказал мужчина "КП-Новосибирск".
В ветклинике журналистам отказались давать комментарии до завершения расследования. Волонтерам же там рассказали, что собак не усыпляли: более того, отказали в процедуре. Зоозащитники выдвинули версию о том, что животным ввели растворы неизвестного происхождения, и написали заявления в полицию о жестоком обращении с животными на заводчицу и ветклинику.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
23:29:30 01-05-2025
Бедные люди! Даже с со своей собственностью, которая стала агрессивна по отношению к детям, ничего не могут сделать!
08:38:03 02-05-2025
собак вообще не должно быть никаких в городской среде-ни бродячих , ни домашних . Город для людей , все зеленые островки, что есть в городе-загажены собаками, один сплошной собачий туалет .Любишь собак, жить без них не можешь-перезжай за город
10:16:56 02-05-2025
гость (08:38:03 02-05-2025) собак вообще не должно быть никаких в городской среде-ни бро... не любишь живое? переезжай в пустыню.
13:16:21 02-05-2025
Элен без ребят (10:16:56 02-05-2025) не любишь живое? переезжай в пустыню.... вы и переезжайте вместе со своими собачками , всю пустыню загадите
23:01:30 02-05-2025
Элен без ребят (10:16:56 02-05-2025) не любишь живое? переезжай в пустыню.... можно в Москву и подмосковье, там нет собак бродячих
09:31:18 03-05-2025
гость (08:38:03 02-05-2025) собак вообще не должно быть никаких в городской среде-ни бро... ты выйди глаза раскрой - все завалено мусором от человека - бутылки. пластик, и т д, собачьих какашек нигде не видно
08:59:53 02-05-2025
ну не надо таким, как ты, заводить животных никогда и проблем не будет. И детей тоже лучше не заводить
14:02:07 02-05-2025
Гость (08:59:53 02-05-2025) ну не надо таким, как ты, заводить животных никогда и пробле... Снова детей приравниваете к собакам? Ну-ну...
23:02:38 02-05-2025
Гость (08:59:53 02-05-2025) ну не надо таким, как ты, заводить животных никогда и пробле... это чайлюдфри коммент?? вы то чего там разрешались кому и как детей заводить? на это есть закон и контролирующие органы
09:33:37 03-05-2025
Гость (23:02:38 02-05-2025) это чайлюдфри коммент?? вы то чего там разрешались кому и ка... чайлдфри здесь не причем. Просто не надо размножаться ненавидящим все живое
10:25:15 03-05-2025
Гость (09:33:37 03-05-2025) чайлдфри здесь не причем. Просто не надо размножаться ненав... Какая связь между всем живым и собаками в МКД? Хочешь пёселя - дуй в частный дом.