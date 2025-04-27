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Неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле

Из трех кошачьих младенцев выжили двое

27 апреля 2025, 12:59, ИА Амител

Выброшенные котята / Фото: "Инцидент Барнаул"
Выброшенные котята / Фото: "Инцидент Барнаул"

Неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам участницы сообщества, прохожие обнаружили мусорный пакет с новорожденными котятами 24 апреля во дворе дома № 23 по улице 280-летия Барнаула. Из трех один погиб.

Выследить человека, который бросил пакет в урну, удалось по камерам видеонаблюдения. Неравнодушные барнаульцы написали заявление в полицию.

Жестокость к животным животные

Комментарии 11

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Абориген

13:29:57 27-04-2025

Ноу криминалити

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Гость

13:30:05 27-04-2025

Страшнее человека зверя нет!

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Элен без ребят

14:23:20 27-04-2025

язык не поворачивается назвать неизвестного никем, кроме твари.
ул. 280-летия Барнаула? стопудово new-горожанин из ближайших Илиток.
хорошо бы его найти, забрать животное, тк нормальные люди должны следить за своими питомцами и наказать по закону!

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Гость

14:54:42 27-04-2025

Народ потихоньку с ума сходит. Это я про неравнодушных барнаульцев. Ведь вы вчера были селюками, которые в ведре этих котят по два-три раза в год топили!

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Гость

15:18:10 27-04-2025

Гость (14:54:42 27-04-2025) Народ потихоньку с ума сходит. Это я про неравнодушных барна... Не все "селюки" такие изверги! И замечательно, что среди барнаульцев есть неравнодушные люди, спасибо им!

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Гость

16:52:29 27-04-2025

Гость (14:54:42 27-04-2025) Народ потихоньку с ума сходит. Это я про неравнодушных барна... Ты когда пытаешься умняка давить, то сперва мозг, если он есть, включи. Утопить это практически мгновенно и без мучений. А выбросить, чтобы мучались от голода, холода и т.п. .... В твоей жизни скорее всего была одна рыбка. И это жаренный карась.

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Гость

15:22:43 27-04-2025

Когда женщина содержит в своей квартире 40 кошек,все ее ругают. Но если эта женщина утопила котят, то она враг народа. В частном секторе все топят.

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Гость

17:23:07 27-04-2025

Гость (15:22:43 27-04-2025) Когда женщина содержит в своей квартире 40 кошек,все ее руга... За все воздастся. А за злодеяния в первую очередь.

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Гость

15:32:55 27-04-2025

Прохожие нашли в мусорном баке... ловкие

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Гость

18:12:29 27-04-2025

Гость (15:32:55 27-04-2025) Прохожие нашли в мусорном баке... ловкие... Ещё и камеры отсмотрели, не поленились! Детей на переходах давят, потом водителя найти не могут, а ежели котят... Это другое!

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565656

15:20:02 28-04-2025

Пусть лучше котики живут в городах, чем бездомные собаки. Котики на людей не нападают.

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