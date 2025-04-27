Из трех кошачьих младенцев выжили двое

27 апреля 2025, 12:59, ИА Амител

Выброшенные котята / Фото: "Инцидент Барнаул"

Неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам участницы сообщества, прохожие обнаружили мусорный пакет с новорожденными котятами 24 апреля во дворе дома № 23 по улице 280-летия Барнаула. Из трех один погиб.

Выследить человека, который бросил пакет в урну, удалось по камерам видеонаблюдения. Неравнодушные барнаульцы написали заявление в полицию.