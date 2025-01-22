Под Ростовом мальчик прострелил себе висок брошенным без присмотра пистолетом

У отца первоклассника изъяли оружие после инцидента

22 января 2025, 12:20, ИА Амител

Пистолет / Фото: unsplash.com / Thomas Tucker

В Ростовской области первоклассник нашел пневматический пистолет отца и случайно выстрелил – пуля рикошетом попала ребенку в висок. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела МВД России по Семикаракорскому району получили сигнал от медиков о том, что в больницу попал ребенок с травмой. Правоохранители выяснили, что мальчик взял пневматику, которую оставил без присмотра отец.

Врачи оказали помощь ребенку, а полицейские изъяли оружие. В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении, а с семьей мальчика провели профилактические беседы.