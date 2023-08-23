Подарок барнаульцам: как выиграть билеты на крупнейшие соревнования по гребле
В Telegram-канале "Алтайской регаты" в августе и сентябре пройдет несколько розыгрышей
23 августа 2023, 13:43, ИА Амител LjN8K4Ld9
С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".
Организаторы готовят большой трехдневный праздник спорта с эффектными заездами на воде, турнирами по волейболу и футболу, насыщенной развлекательной программой и сюрпризами для жителей и гостей города.
И первый сюрприз для барнаульцев – бесплатные билеты на соревнования. Их можно выиграть в официальном Telegram-канале мероприятия. В августе и сентябре пройдет несколько розыгрышей. Ближайший пройдет 25 августа 2023 года. Билетов ограниченное количество. Советуем подписаться на канал, чтобы следить за новостями и участвовать во всех активностях.
Все подробности о спортивной и развлекательной программе, подготовке площадки к соревнованиям появятся чуть позже. Узнать о них можно также в официальном Telegram-канале "Алтайской регаты".
И обязательно участвуйте в розыгрыше билетов.
На сервисе Kassy.Ru* уже сейчас можно купить билеты (отдельно на каждый из трех соревновательных дней):
15 сентября, пятница;
16 сентября, суббота;
17 сентября, воскресенье
Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.
ООО "Городские Зрелищные Кассы", г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225
Также билеты будут продавать на кассе на гребном канале в дни события. Чтобы не стоять в очереди, лучше приобрести их заранее.
*Telegram-канал ("Телеграм-канал"); Kassy.ru ("Кассы.ру")
Возрастное ограничение 0+
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13:58:19 23-08-2023
даром не надо а они еще и разыгрывают
17:03:26 23-08-2023
Они бесплатно то только родителей участников могут собрать а за деньги, насмншили !!!
17:09:31 23-08-2023
Юрий Викторович Постригай Выступает за Москву и Нижегородскую область, родился Екатиринбург... . Остальных персонажей сами погуглите. (Они знают, где Алтайский край находится ?)