Подарок барнаульцам: как выиграть билеты на крупнейшие соревнования по гребле

В Telegram-канале "Алтайской регаты" в августе и сентябре пройдет несколько розыгрышей

23 августа 2023, 13:43, ИА Амител LjN8K4Ld9

Трибуна. Болельщики / Фото предоставлено Федерацией гребли

С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".

Организаторы готовят большой трехдневный праздник спорта с эффектными заездами на воде, турнирами по волейболу и футболу, насыщенной развлекательной программой и сюрпризами для жителей и гостей города.

И первый сюрприз для барнаульцев – бесплатные билеты на соревнования. Их можно выиграть в официальном Telegram-канале мероприятия. В августе и сентябре пройдет несколько розыгрышей. Ближайший пройдет 25 августа 2023 года. Билетов ограниченное количество. Советуем подписаться на канал, чтобы следить за новостями и участвовать во всех активностях.

Все подробности о спортивной и развлекательной программе, подготовке площадки к соревнованиям появятся чуть позже. Узнать о них можно также в официальном Telegram-канале "Алтайской регаты".

И обязательно участвуйте в розыгрыше билетов.

На сервисе Kassy.Ru* уже сейчас можно купить билеты (отдельно на каждый из трех соревновательных дней):

15 сентября, пятница;

16 сентября, суббота;

17 сентября, воскресенье

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

ООО "Городские Зрелищные Кассы", г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225

Также билеты будут продавать на кассе на гребном канале в дни события. Чтобы не стоять в очереди, лучше приобрести их заранее.

Болельщики / Фото предоставлено Федерацией гребли

*Telegram-канал ("Телеграм-канал"); Kassy.ru ("Кассы.ру")

Возрастное ограничение 0+

РОО "ФГБК Алтайского края"

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