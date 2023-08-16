В Барнауле пройдут масштабные международные соревнования по гребному спорту

До спортивного праздника на Алтае остался ровно месяц

16 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8K4T6J

Соревнования по гребле / Фото предоставлены Федерацией гребли

С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата": Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.

Что в спортивной программе?

Гонки пройдут по трем дисциплинам:

гребля на байдарках и каноэ;

гребля на лодках "Дракон";

гребля на доске стоя.

Всего организаторы ожидают около 400 спортсменов. Среди них не менее 300 гребцов из России и Белоруссии, а также представители 16 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки.

Международные соревнования по гребле / Фото: предоставлены Федерацией гребли

Регистрацию на соревнования закроют 31 августа в 23:59 по московскому времени.

"Проведение этапа международного кубка "Алтайская регата": Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ в городе Барнауле – это новый шаг в развитии международного гребного спорта, который все больше осваивает новые территории", – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Какой будет развлекательная программа?

Она еще полностью не утверждена, но уже понятно – это будет грандиозный праздник для всех любителей спорта.

Посетить стоит все три дня соревнований. И не только потому, что каждый день на воде будет разворачиваться жаркая борьба среди сильнейших спортсменов мира, а еще и потому, что для зрителей организуют:

шоу-программу и концерты;

игровые и лаундж-зоны;

ярмарку и фуд-корты;

конкурсы;

розыгрыши призов и другие развлечения.

Кроме соревнований, в эти дни пройдут турниры по волейболу, футболу и кикбоксингу.

На празднике установят две сцены, причем главная в этом году будет на зрительском берегу, перед трибунами. Так что все награждения пройдут прямо перед глазами зрителей.

Награждение / Фото предоставлены Федерацией гребли

Подробности развлекательной программы появятся чуть позже. Так что следите за новостями в официальном телеграм-канале "Алтайской регаты".

Где можно купить билеты?

На Kassy.ru* уже сейчас можно купить билеты на турнир (отдельно на каждый из трех соревновательных дней):

Стоимость: 200-300 рублей за каждый день.

Также билеты будут продавать в кассе на гребном канале в дни события. Чтобы не стоять в очереди, советуем приобрести их заранее.

Еще розыгрыши билетов пройдут в официальном телеграм-канале "Алтайской регаты".

*Kassy.ru ("Кассы.ру").​ ООО "Городские Зрелищные Кассы", г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225

РОО "ФГБК Алтайского края"

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