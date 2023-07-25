Подарок и вояж по Чуйскому тракту. Чем запомнились визиты Мишустина на Алтай

За неполные полтора года российский премьер побывает в Горном Алтае уже в третий раз

25 июля 2023, 12:25, ИА Амител

Фото:. government.ru

26 июля премьер-министр Михаил Мишустин приедет с рабочим визитом в Горно-Алтайск, где проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Также председатель правительства встретится с главами регионов Сибирского федерального округа. Это будет уже третий визит Мишустина в Республику Алтай, последний раз в регионе он был в августе 2022 года. Кроме того, один раз премьер посетил и Алтайский край. ИА "Атмосфера" вспомнила предыдущие визиты главы правительства на Алтай.

Двойной вояж

2 марта 2021 года Михаил Мишустин приезжал в Барнаул и провел в городе несколько часов. За это время глава кабмина побывал в школе № 53, где пообщался с руководством учреждения и пообедал в местной столовой. Мишустин отведал котлету с гречкой и удивился высокому качеству блюд. После обеда премьер пообщался с педагогами, где сообщил, что правительство собирается продлить программу "Земский учитель". Кроме того, глава кабмина поддержал концессионное соглашение "ВЭБ.РФ" по строительству двух школ в Барнауле.

Вторым пунктом стало посещение АЗПИ. Там он пообщался с представителями крупнейших промышленных предприятий региона. Завершился визит премьера встречей с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Уже вечером 2 марта кортеж с главой кабмина прибыл в Горно-Алтайск, где председатель правительства 3 марта отпраздновал свое 55-летие.

Изначально премьер должен был добираться до Республики Алтай по воздуху, но из-за нелетной погоды было принято решение ехать по Чуйскому тракту. По дороге из Алтайского края премьер поужинал в комплексе "Горная страна" на въезде в Бийск. При этом, по словам владельца точки Алексея Саламатова, никто о визите главы кабмина его заранее не предупреждал. Мишустин тогда же узнал, что кафе из автотуркластера "Золотые ворота Алтая" не подключили к газу, и распорядился решить этот вопрос.

В РА Мишустин 3 марта посетил республиканский классический лицей. Премьер заглянул, в том числе, на урок алтайского языка. Педагог от лица всех лицеистов поздравил Мишустина с днем рождения и передал книгу – исторический роман "Арина" в русскоязычном переводе. Позже председатель правительства РФ ознакомился с ходом строительства агропромышленного парка "Амза" и побеседовал с его будущими резидентами, а также осмотрел производство по выпуску бальзамов и продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. Здесь ему в качестве презента преподнесли жевательную смолу.

Совещание по туризму с Томенко

В августе 2022 года Михаил Мишустин вновь посетил Республику Алтай. В Горно-Алтайске глава кабмина провел совещание по развитию туризма и гостеприимства в РФ, а также встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Перед началом работы премьер-министру показали выставочные стенды с презентацией инвестпроектов Алтайского края и других регионов Сибири. Среди них – юрточный глэмпинг "Алтайское кочевье", экотропа "Бирюзовая", курорт "Белокуриха горная" и горнолыжный комплекс "Бирюзовая Катунь".

На совещании под руководством премьера был отмечен интерес туристов к экологическим тропам. Мишустин поддержал инициативу ввести понятие "туристическая тропа" на законодательном уровне. Также глава кабмина предложил распространить действие "Пушкинской карты" на все виды туризма. По его словам, это сделает более доступными программы, которые реализуют в регионах. Кроме того, на совещании Михаил Мишустин сообщил о продлении программы туристического кешбэка на осень и зиму, до конца 2022 года. "Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек", – сообщил премьер-министр.

Также Мишустин встретился с губернатором Виктором Томенко. Они обсудили, как в регионе реализуется программа социально-экономического развития, по которой краю ежегодно выделяется 1 млрд рублей, ситуацию в промышленности, а также вопросы развития образования и здравоохранения. В ходе разговора губернатор попросил Мишустина выделить деньги на проведение капремонта в инфекционном отделении центра охраны материнства и детства. Премьер одобрил инициативу и сообщил, что даст соответствующие распоряжения Минздраву.