О рабочей поездке премьер-министра сообщили в российском правительстве

24 июля 2023, 15:26, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Премьер-министр России Михаил Мишустин вскоре приедет на Алтай. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского правительства. Сообщается, что рабочая поездка главы кабмина будет включать в себя четыре города в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кстати, это уже далеко не первый визит премьер-министра на Алтай. Рассказываем, когда ожидается визит Мишустина и куда именно он приедет.

1 Когда Михаил Мишустин приедет на Алтай? 26 июля. Известно, что рабочая поездка, в рамках которой Михаил Мишустин посетит четыре региона, продлится с 24 по 27 июля. 24 июля он будет работать во Владивостоке, 25 июля – в Улан-Удэ, а 27 июля – в Норильске. Ну а на Алтае он будет 26 июля.

2 Куда именно приедет премьер-министр РФ? В столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. Это единственный пункт на Алтае, который указан в сообщении в качестве места визита премьер-министра.

3 Что Мишустин будет делать на Алтае? Сообщается, что на Алтае премьер-министр проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Известно, что он встретится с главой республики Олегом Хорохординым. Впрочем, в сообщении указано, что у Мишустина также запланировано несколько встреч с другими главами регионов ДФО и СФО.

4 Бывал ли Мишустин на Алтае раньше? Да. Мишустин приезжал на Алтай год назад. Тогда он тоже приехал именно в республику и провел там точно такое же совещание . Кстати, тогда в совещании принимал участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

5 Значит, в Алтайский край Мишустин не приедет? Судя по всему, нет. В сообщении правительства России указан только Горно-Алтайск.