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Михаил Мишустин прибудет с визитом на Алтай. Когда и куда именно он приедет?

О рабочей поездке премьер-министра сообщили в российском правительстве

24 июля 2023, 15:26, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Премьер-министр России Михаил Мишустин вскоре приедет на Алтай. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского правительства. Сообщается, что рабочая поездка главы кабмина будет включать в себя четыре города в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кстати, это уже далеко не первый визит премьер-министра на Алтай. Рассказываем, когда ожидается визит Мишустина и куда именно он приедет.

1

Когда Михаил Мишустин приедет на Алтай?

26 июля.
Известно, что рабочая поездка, в рамках которой Михаил Мишустин посетит четыре региона, продлится с 24 по 27 июля. 24 июля он будет работать во Владивостоке, 25 июля – в Улан-Удэ, а 27 июля – в Норильске. Ну а на Алтае он будет 26 июля.
2

Куда именно приедет премьер-министр РФ?

В столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. Это единственный пункт на Алтае, который указан в сообщении в качестве места визита премьер-министра.
3

Что Мишустин будет делать на Алтае?

Сообщается, что на Алтае премьер-министр проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Известно, что он встретится с главой республики Олегом Хорохординым.
Впрочем, в сообщении указано, что у Мишустина также запланировано несколько встреч с другими главами регионов ДФО и СФО.
4

Бывал ли Мишустин на Алтае раньше?

Да. Мишустин приезжал на Алтай год назад. Тогда он тоже приехал именно в республику и провел там точно такое же совещание. Кстати, тогда в совещании принимал участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
5

Значит, в Алтайский край Мишустин не приедет?

Судя по всему, нет. В сообщении правительства России указан только Горно-Алтайск.
6

Бывал ли Михаил Мишустин с рабочим визитом в Алтайском крае?

Да. В Барнауле Мишустин был в марте 2021 года. Тогда он посетил школу №53, где попробовал котлеты в столовой, а также посмотрел, как работает АЗПИ. Подробнее о том, как прошел визит Михаила Мишустина в Алтайский край, читайте здесь.
Фото: amic.ru

Мишустин приедет на Алтай и проведет совещание о развитии туризма

В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главой региона
НОВОСТИПолитика
Алтай Туризм Михаил Мишустин

Комментарии 3

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Гость

15:35:43 24-07-2023

Нам какое дело до успешно развивающейся республики Алтай???

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Гость

16:33:02 24-07-2023

Ну и ладно, меньше проблем на дорогах

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Гость

18:01:36 24-07-2023

Чё то зачастил сюда? Не иначе как Матвиенко, кусок земли алтайской себе ищет!?

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