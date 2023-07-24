Михаил Мишустин прибудет с визитом на Алтай. Когда и куда именно он приедет?
О рабочей поездке премьер-министра сообщили в российском правительстве
24 июля 2023, 15:26, ИА Амител
Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Премьер-министр России Михаил Мишустин вскоре приедет на Алтай. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского правительства. Сообщается, что рабочая поездка главы кабмина будет включать в себя четыре города в Сибири и на Дальнем Востоке.
Кстати, это уже далеко не первый визит премьер-министра на Алтай. Рассказываем, когда ожидается визит Мишустина и куда именно он приедет.
1
Когда Михаил Мишустин приедет на Алтай?
26 июля.
Известно, что рабочая поездка, в рамках которой Михаил Мишустин посетит четыре региона, продлится с 24 по 27 июля. 24 июля он будет работать во Владивостоке, 25 июля – в Улан-Удэ, а 27 июля – в Норильске. Ну а на Алтае он будет 26 июля.
2
Куда именно приедет премьер-министр РФ?
В столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. Это единственный пункт на Алтае, который указан в сообщении в качестве места визита премьер-министра.
3
Что Мишустин будет делать на Алтае?
Сообщается, что на Алтае премьер-министр проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России. Известно, что он встретится с главой республики Олегом Хорохординым.
Впрочем, в сообщении указано, что у Мишустина также запланировано несколько встреч с другими главами регионов ДФО и СФО.
4
Бывал ли Мишустин на Алтае раньше?
Да. Мишустин приезжал на Алтай год назад. Тогда он тоже приехал именно в республику и провел там точно такое же совещание. Кстати, тогда в совещании принимал участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
5
Значит, в Алтайский край Мишустин не приедет?
Судя по всему, нет. В сообщении правительства России указан только Горно-Алтайск.
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Бывал ли Михаил Мишустин с рабочим визитом в Алтайском крае?
Да. В Барнауле Мишустин был в марте 2021 года. Тогда он посетил школу №53, где попробовал котлеты в столовой, а также посмотрел, как работает АЗПИ. Подробнее о том, как прошел визит Михаила Мишустина в Алтайский край, читайте здесь.
15:35:43 24-07-2023
Нам какое дело до успешно развивающейся республики Алтай???
16:33:02 24-07-2023
Ну и ладно, меньше проблем на дорогах
18:01:36 24-07-2023
Чё то зачастил сюда? Не иначе как Матвиенко, кусок земли алтайской себе ищет!?