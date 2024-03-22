Подарок к 100-летию. В Локтевском районе открыли капитально отремонтированный ДК

Здание Дома культуры получило новый облик за 6 млн рублей

22 марта 2024, 13:43, ИА Амител

Дом культуры в селе Вторая Каменка Локтевского района / Фото: amic.ru

В селе Вторая Каменка Локтевского района закончили капитальный ремонт Дома культуры. На торжественном открытии побывал председатель АКЗС Александр Романенко, сообщает пресс-служба парламента.

Здание ДК построили в 1967 году, с тех пор его облик не менялся. Сельчане обратились к спикеру краевого парламента Александру Романенко и попросили помочь с ремонтом здания. Объект включили в краевую адресную инвестиционную программу. На проведение работ из регионального и муниципального бюджетов выделили более шести миллионов рублей.

В ДК заменили кровлю, окна, отремонтировали основные и запасные входные группы, произвели отделку помещений современными материалами. А в процессе реконструкции в здании решили провести дополнительные работы. Так, в ДК отремонтировали электрооборудование, купили котлы для автономной котельной, кресла зрительного зала и сценические костюмы для коллективов. На эти цели направили еще около 2,5 млн рублей.

В целом село за последние годы значительно преобразилось, отметил спикер парламента Александр Романенко. Здесь появился фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали уличное освещение, крышу школы, спортивный зал.

"Теперь мы сообща сделали Дом культуры, который, уверен, всегда будет так же полон зрителей, как сегодня. Все это стало возможно благодаря совместным усилиям сельчан, желающих сделать свой дом лучше, власти и бизнеса", – отметил он.

Депутат напомнил, что президент в послании поручил правительству выделить более 450 миллиардов рублей на ремонт всех детских садов и школ страны. Работы предстоит завершить к 2030 году.

"Общая задача власти состоит в том, чтобы с первого дня в детском саду до выпуска из школы наши дети находились в комфортной среде для воспитания и обучения. Это амбициозная цель, реализации которой мы обязательно добьемся. Сегодняшнее событие – пример того, что вместе нам по силам подобные задачи", – добавил Романенко.

Местным жителям новый ДК тоже пришелся по душе. Они отметили, что учреждение всегда было центром жизни не только для своего села, но и для соседнего поселка Междуречье. А о творчестве вокальных коллективов и театральных кружков знают далеко за пределами района, их работы не раз занимали призовые места в краевых конкурсах. Также в здании 1966 года постройки размещалась поселенческая библиотека.

"Мы танцуем и поем здесь с самого первого класса. На время ремонта пришлось репетировать в сельсовете. Когда мы вернулись сюда, то все очень удивились: все такое новое. Стало очень красиво и уютно. Теперь выступать с нами захотели и другие ребята", – поделилась одна из артисток ДК, Нелли.

Обновленное здание станет подарком для Локтевского района, который в этом году отмечает 100-летие, отмечает пресс-служба парламента.