Подбежал и выстрелил. Появилось видео убийства главы Завьяловского района

Убийца несколько раз выстрелил в Николая Онищенко из охотничьего ружья

04 марта 2025, 18:50, ИА Амител

Убийство главы Завьяловского района Николая Онищенко попало на камеры видеонаблюдения. Кадрами преступления поделилась "Катунь 24".

На видеозаписи видно, что убийца подбежал к идущему главе района и несколько раз выстрелил в него из охотничьего ружья.

Сообщалось, что убийцу главы Завьяловского района Николая Онищенко объявили в розыск. Как рассказали в алтайском Следкоме, по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции уже задержан местный житель. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью.

Напомним, Николая Онищенко убили днем 4 марта в селе Завьялово. Как пишут СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.