Поддержим Олю. Жительница Барнаула прошла в полуфинал международного конкурса красоты

Теперь судьба Ольги Петренко зависит от интернет-голосования

16 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Представительницы из Барнаула / Фото с полуфинала конкурса

В мире офисных будней царит своя привлекательность, и барнаульская жительница Ольга Петренко готова доказать это всему миру. Она стала единственной представительницей города в международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2024" и уже прошла отборочный тур, опередив пару десятков конкуренток.

Как выбрали именно Ольгу Петренко?

В этом году 130 полуфиналисток из России и зарубежья прошли отборочные туры в своих городах, продемонстрировав не только деловые качества, но и таланты, хобби, и, конечно же, красоту. 3 августа такой кастинг прошел в Барнауле . Ольга Петренко сумела покорить жюри не только внешностью, но и талантами и харизмой и стала одной из полуфиналисток, которые теперь борются за право выйти в финал и главный приз.

"Мисс Офис" – это не просто конкурс красоты. С 2010 года он проходит в России и странах зарубежья и популяризирует образ успешной деловой женщины, делая акцент на сообразительности, деловых качествах и увлечениях участниц. Это платформа для самореализации, где каждая девушка может проявить себя и показать, что успех в карьере не мешает быть красивой, умной и талантливой.

Что получит победительница?

Победительницу ждет не только почетный титул и роскошная корона, но и денежный приз в размере 3 000 000 рублей. А также возможность стать лицом рекламной кампании "Комус" и послом крупнейшего благотворительного фонда.

Но путь к победе тернист. За первым испытанием следует другое – онлайн-голосование, которое продлится с 16 сентября до 6 октября 2024 года. Именно ваши голоса решат, кто из участниц войдет в тридцатку финалисток и отправится в Москву на финальное шоу.

Как проголосовать за Ольгу?

Голосование доступно каждому и не требует регистрации. Достаточно зайти на сайт конкурса в раздел "Участницы" и выбрать трех понравившихся девушек, в том числе Ольгу Петренко. После – нажать кнопку "Подтвердить".

Голосовать можно один раз в сутки и только за трех разных девушек.

Или воспользуйтесь QR*-кодом и действуйте по той же схеме.

QR-код для голосования за представительницу Барнаула – Ольгу Петренко.

Почему нужно голосовать за троих?

Как говорят организаторы, это позволит сделать выбор более объективным. Пользователь, заходя на сайт, чаще всего хочет проголосовать за одну конкретную участницу. Но, выбирая троих, он внимательнее знакомится с другими претендентками, что делает процесс голосования более интересным и справедливым.

Давайте поддержим землячку. Ее победа – это победа всего Барнаула.

*QR ("КуАр").