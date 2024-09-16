НОВОСТИОбщество

Поддержим Олю. Жительница Барнаула прошла в полуфинал международного конкурса красоты

Теперь судьба Ольги Петренко зависит от интернет-голосования

16 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Представительницы из Барнаула / Фото с полуфинала конкурса
Представительницы из Барнаула / Фото с полуфинала конкурса

В мире офисных будней царит своя привлекательность, и барнаульская жительница Ольга Петренко готова доказать это всему миру. Она стала единственной представительницей города в международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2024" и уже прошла отборочный тур, опередив пару десятков конкуренток.

Как выбрали именно Ольгу Петренко?

В этом году 130 полуфиналисток из России и зарубежья прошли отборочные туры в своих городах, продемонстрировав не только деловые качества, но и таланты, хобби, и, конечно же, красоту. 3 августа такой кастинг прошел в Барнауле. Ольга Петренко сумела покорить жюри не только внешностью, но и талантами и харизмой и стала одной из полуфиналисток, которые теперь борются за право выйти в финал и главный приз. 

"Мисс Офис" – это не просто конкурс красоты. С 2010 года он проходит в России и странах зарубежья и популяризирует образ успешной деловой женщины, делая акцент на сообразительности, деловых качествах и увлечениях участниц. Это платформа для самореализации, где каждая девушка может проявить себя и показать, что успех в карьере не мешает быть красивой, умной и талантливой.

Что получит победительница?

Победительницу ждет не только почетный титул и роскошная корона, но и денежный приз в размере 3 000 000 рублей. А также возможность стать лицом рекламной кампании "Комус" и послом крупнейшего благотворительного фонда.

Но путь к победе тернист. За первым испытанием следует другое – онлайн-голосование, которое продлится с 16 сентября до 6 октября 2024 года. Именно ваши голоса решат, кто из участниц войдет в тридцатку финалисток и отправится в Москву на финальное шоу.

Как проголосовать за Ольгу?

Голосование доступно каждому и не требует регистрации. Достаточно зайти на сайт конкурса в раздел "Участницы" и выбрать трех понравившихся девушек, в том числе Ольгу Петренко. После – нажать кнопку "Подтвердить".

Голосовать можно один раз в сутки и только за трех разных девушек.

Или воспользуйтесь QR*-кодом и действуйте по той же схеме. 

QR-код для голосования за представительницу Барнаула – Ольгу Петренко.

Почему нужно голосовать за троих?

Как говорят организаторы, это позволит сделать выбор более объективным. Пользователь, заходя на сайт, чаще всего хочет проголосовать за одну конкретную участницу. Но, выбирая троих, он внимательнее знакомится с другими претендентками, что делает процесс голосования более интересным и справедливым.

Давайте поддержим землячку. Ее победа – это победа всего Барнаула.

*QR ("КуАр").

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:18:12 16-09-2024

Проголосовала. По-настоящему красивая девушка. Удачи ей.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:55 16-09-2024

Ольга-настоящая русская красавица, удачи. Проголосовала

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:20 16-09-2024

Гость (13:29:55 16-09-2024) Ольга-настоящая русская красавица, удачи. Проголосовала... Точно русская?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:56 16-09-2024

Тот случай, когда девушка , действительно, обаятельная и привлекательная.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:05 16-09-2024

Пройду мимо. Зачем все это? Пусть лучше в Барнауле нас радует.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:32 16-09-2024

Мне больше девушка посередине нравится. Не проголосую.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:22:53 16-09-2024

Депутаты сказали - всем беременеть.
Эти отлынивают?
Кстати - сначала на картошку, а потом да, в декрет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

21:00:35 16-09-2024

Симпатичная девушка! Голубоглазая, русоволосая, типичный представитель русского народа! А то в МоскваБаде, у них образ русского, это таджик или арменин, приехавший из горного Аула!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Емеля

21:36:56 16-09-2024

Там со Славгорода есть девушка, она тоже наша ))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

22:22:19 16-09-2024

Столько красоты нет, сколько конкурсов прошло в Барнауле за последний месяц

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей.

23:31:31 16-09-2024

Достойна поддержки, по всем параметрам конкурса красоты ..., наша землячка из г.Славгорода, КРИСТИНА КОНОГРАЙ.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Конфуций

16:17:49 18-09-2024

Красота спасёт мир, но кто сказал что речь идёт о внешности

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров