Роскошные и элегантные. Как в Барнауле прошел конкурс красоты "Мисс Офис"
Журналист amic.ru помог другим участникам жюри определить тройку победительниц
08 августа 2024, 07:00, ИА Амител
В Барнауле 3 августа прошел кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие в нем приняли более двух десятков офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет.
Девушки рассказали о себе, а также выступили с визиткой, в которой попытались за минуту продемонстрировать свои лучшие качества. Они пели, танцевали и читали стихи. В том числе таких великих поэтов, как Роберт Рождественский и Владимир Маяковский. Оценивало способности конкурсанток жюри, в которое вошли представители модельного бизнеса, а также журналист amic.ru Вячеслав Кондаков. Учитывались не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.
В итоге все девушки выступили достойно, но в полуфинал конкурса красоты пробились только три участницы: Ольга Петренко, Алина Кривик и Елизавета Вешнякова.
А в специальной номинации от amic.ru по итогам голосования победила Наталья Карпова – за нее отдали 432 голоса. Интервью с ней читайте на нашем сайте.
Победительницы получат шанс представить Барнаул в полуфинале конкурса. По его итогу будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 из них поедут в Москву на финальное шоу.
О том, как прошел кастинг, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
07:37:47 08-08-2024
Невольничий рынок.
07:46:39 08-08-2024
Как-то страшно заходить в офис, где такие "красотки" трудятся...
11:17:40 08-08-2024
Гость (07:46:39 08-08-2024) Как-то страшно заходить в офис, где такие "красотки" трудятс... Страшно - не ходИте. Сидите дома и на жену красавицу любуйтесь.
09:30:43 08-08-2024
с гармошкой и на шпагате запомнились - веселые девчули.
и очень нужные и полезные для оф.труда навыки.
10:10:15 08-08-2024
Это проводили психотренинг для повышения самооценки что-ли?
10:31:36 08-08-2024
Как это теперь развидеть?
11:51:14 08-08-2024
Гость (10:31:36 08-08-2024) Как это теперь развидеть? ... А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.
12:26:32 08-08-2024
Гость (11:51:14 08-08-2024) А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.... Что такое "это самое"?
11:14:22 09-08-2024
Гость (11:51:14 08-08-2024) А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.... в офисе главное работать
12:08:49 08-08-2024
Это без зрителей что ли?
11:17:16 09-08-2024
Жалко девушку которой одеть было нечего и пришлось пиджак мужа взять на 5 размеров больше, и короткие штаны сына на 15 см короче.