Роскошные и элегантные. Как в Барнауле прошел конкурс красоты "Мисс Офис"

Журналист amic.ru помог другим участникам жюри определить тройку победительниц

08 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Мисс Офис" 2024 года в Барнауле / Фото: Юлия Яковлева

В Барнауле 3 августа прошел кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие в нем приняли более двух десятков офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет.

Девушки рассказали о себе, а также выступили с визиткой, в которой попытались за минуту продемонстрировать свои лучшие качества. Они пели, танцевали и читали стихи. В том числе таких великих поэтов, как Роберт Рождественский и Владимир Маяковский. Оценивало способности конкурсанток жюри, в которое вошли представители модельного бизнеса, а также журналист amic.ru Вячеслав Кондаков. Учитывались не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.

В итоге все девушки выступили достойно, но в полуфинал конкурса красоты пробились только три участницы: Ольга Петренко, Алина Кривик и Елизавета Вешнякова.

А в специальной номинации от amic.ru по итогам голосования победила Наталья Карпова – за нее отдали 432 голоса. Интервью с ней читайте на нашем сайте.

Победительницы получат шанс представить Барнаул в полуфинале конкурса. По его итогу будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 из них поедут в Москву на финальное шоу.

О том, как прошел кастинг, смотрите в нашем большом фоторепортаже.