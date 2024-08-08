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Роскошные и элегантные. Как в Барнауле прошел конкурс красоты "Мисс Офис"

Журналист amic.ru помог другим участникам жюри определить тройку победительниц

08 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты "Мисс Офис" 2024 года в Барнауле / Фото: Юлия Яковлева

В Барнауле 3 августа прошел кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие в нем приняли более двух десятков офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет.

Девушки рассказали о себе, а также выступили с визиткой, в которой попытались за минуту продемонстрировать свои лучшие качества. Они пели, танцевали и читали стихи. В том числе таких великих поэтов, как Роберт Рождественский и Владимир Маяковский. Оценивало способности конкурсанток жюри, в которое вошли представители модельного бизнеса, а также журналист amic.ru Вячеслав Кондаков. Учитывались не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.

В итоге все девушки выступили достойно, но в полуфинал конкурса красоты пробились только три участницы: Ольга Петренко, Алина Кривик и Елизавета Вешнякова.

А в специальной номинации от amic.ru по итогам голосования победила Наталья Карпова – за нее отдали 432 голоса. Интервью с ней читайте на нашем сайте.

Победительницы получат шанс представить Барнаул в полуфинале конкурса. По его итогу будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 из них поедут в Москву на финальное шоу.

О том, как прошел кастинг, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Барнаул фоторепортажи конкурсы Красота и мода

Комментарии 11

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Олег

07:37:47 08-08-2024

Невольничий рынок.

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Гость

07:46:39 08-08-2024

Как-то страшно заходить в офис, где такие "красотки" трудятся...

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Гость

11:17:40 08-08-2024

Гость (07:46:39 08-08-2024) Как-то страшно заходить в офис, где такие "красотки" трудятс... Страшно - не ходИте. Сидите дома и на жену красавицу любуйтесь.

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Мусик

09:30:43 08-08-2024

с гармошкой и на шпагате запомнились - веселые девчули.
и очень нужные и полезные для оф.труда навыки.

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Гость

10:10:15 08-08-2024

Это проводили психотренинг для повышения самооценки что-ли?

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Гость

10:31:36 08-08-2024

Как это теперь развидеть?

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Гость

11:51:14 08-08-2024

Гость (10:31:36 08-08-2024) Как это теперь развидеть? ... А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.

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Гость

12:26:32 08-08-2024

Гость (11:51:14 08-08-2024) А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.... Что такое "это самое"?

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Гость

11:14:22 09-08-2024

Гость (11:51:14 08-08-2024) А никак. В офисе главное - общительность, а не это самое.... в офисе главное работать

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Гость

12:08:49 08-08-2024

Это без зрителей что ли?

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Гость

11:17:16 09-08-2024

Жалко девушку которой одеть было нечего и пришлось пиджак мужа взять на 5 размеров больше, и короткие штаны сына на 15 см короче.

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