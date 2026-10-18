Президент России дал перечень указаний по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам

18 октября 2026, 10:26, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

Одно из ключевых поручений касается финансовой поддержки регионов: кабинету министров необходимо обеспечить выделение субъектам РФ не менее 100 млрд рублей — это должно помочь регионам стабильно исполнять свои обязательства.

Также президент распорядился утвердить программу по восстановлению объектов торговой и логистической инфраструктуры, получивших повреждения в результате терактов.

"Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Так, правительству совместно с фондом "Защитники Отечества" предстоит интегрировать в национальные проекты показатели, позволяющие оценивать эффективность действующих мер помощи. Кроме того, планируется сформировать рейтинг регионов на основе социологических данных — он поможет выявлять негативные тенденции в достижении национальных целей развития",- говорится в сообщении Кремля.

В социальной сфере намечен ряд мер. Кабмин совместно с Народным фронтом должен разработать механизмы, которые позволят гражданам получать развернутые разъяснения о причинах отказа в предоставлении федеральных мер социальной поддержки.

Еще одно поручение касается многодетных семей: правительству предстоит рассмотреть возможность предоставления им права на бесплатный проезд по платным автодорогам один раз в год — при поездке к месту отдыха и обратно.

Для стимулирования инвестиционной активности правительству совместно с Банком России поручено скорректировать действующие федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности — эта работа должна быть проведена в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Также среди ключевых задач — обеспечение прозрачности решений об отказе в социальных выплатах, поиск инструментов для повышения производительности труда в социальной сфере, а также донастройка механизмов поддержки инвестиций.