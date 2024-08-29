Поделись морковкою своей. Amic.ru проводит фотоконкурс "Самый необычный урожай"
Победитель получит полезный приз
29 августа 2024, 08:43, ИА Амител
"Самый необычный урожай" / Фото: участники конкурса amic.ru
У вас в огороде вырос баклажан-богатырь или огромный кабачок? А может, помидор-гигант или чеснок размером с голову? Мы бы такое не скрывали и похвастались своими сельскохозяйственными достижениями! Мы проводим конкурс на самый необычный урожай.
Присылайте фотографии нам в Telegram-бот до 31 августа. Мы опубликуем их на сайте amic.ru и проведем голосование за самое впечатляющее фото. Победитель получит полезный приз.
09:59:12 29-08-2024
огурец на фото хорош. и гладенький.15
ЮРаневская сразу вспомнилась.
11:33:05 29-08-2024
Поделись морковкою своей --- какой то подтекст