Подъемник остановился во время ливня на курорте "Манжерок"

Люди ждали возможности спуститься чуть меньше часа

10 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Подъемник в Манжероке / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Горном Алтае на курорте "Манжерок" во время ливня остановился подъемник. Все случилось 9 июля, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, наверху возвышенности скопилось много людей, но вскоре все заработало. "Чуть меньше часа мы ждали возможности спуститься вниз", – рассказала женщина.

По данным "Яндекс Погоды", 10 июля в селе Манжерок ожидается небольшой дождь. С четверга 11 июля и до конца недели будет облачно с прояснениями, дневная температура составит от +25 до +29 градусов.