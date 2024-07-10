Подъемник остановился во время ливня на курорте "Манжерок"
Люди ждали возможности спуститься чуть меньше часа
10 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Подъемник в Манжероке / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
В Горном Алтае на курорте "Манжерок" во время ливня остановился подъемник. Все случилось 9 июля, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, наверху возвышенности скопилось много людей, но вскоре все заработало. "Чуть меньше часа мы ждали возможности спуститься вниз", – рассказала женщина.
По данным "Яндекс Погоды", 10 июля в селе Манжерок ожидается небольшой дождь. С четверга 11 июля и до конца недели будет облачно с прояснениями, дневная температура составит от +25 до +29 градусов.
08:44:04 10-07-2024
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09:40:06 10-07-2024
Ну повезло! Сколько в соцсетях роликов появилось? На центральном тв еще не озвучили? Про ливень 2 дня вещали.
10:24:22 10-07-2024
По ТБ нельзя разрешать движение в ливень.
11:48:16 10-07-2024
Духи Алтая выступили против Сбера))))
12:21:30 10-07-2024
и их не заставили заплатить за время пользования?
15:22:00 10-07-2024
чуть меньше часа --- и в туалет не сходишь. Хотя в ливень может и можно, незаметно