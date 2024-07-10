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Подъемник остановился во время ливня на курорте "Манжерок"

Люди ждали возможности спуститься чуть меньше часа

10 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Подъемник в Манжероке / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
Подъемник в Манжероке / Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

В Горном Алтае на курорте "Манжерок" во время ливня остановился подъемник. Все случилось 9 июля, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, наверху возвышенности скопилось много людей, но вскоре все заработало. "Чуть меньше часа мы ждали возможности спуститься вниз", – рассказала женщина.

По данным "Яндекс Погоды", 10 июля в селе Манжерок ожидается небольшой дождь. С четверга 11 июля и до конца недели будет облачно с прояснениями, дневная температура составит от +25 до +29 градусов.

Туризм Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

08:44:04 10-07-2024

Хорошая реклама

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Гость

09:40:06 10-07-2024

Ну повезло! Сколько в соцсетях роликов появилось? На центральном тв еще не озвучили? Про ливень 2 дня вещали.

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Гость

10:24:22 10-07-2024

По ТБ нельзя разрешать движение в ливень.

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Гость

11:48:16 10-07-2024

Духи Алтая выступили против Сбера))))

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Гость

12:21:30 10-07-2024

и их не заставили заплатить за время пользования?

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Гость

15:22:00 10-07-2024

чуть меньше часа --- и в туалет не сходишь. Хотя в ливень может и можно, незаметно

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