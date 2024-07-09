Спрос на глэмпинги и кемпинги вырос в России

Люди уезжают на природу, чтобы спрятаться от жары

09 июля 2024, 17:31, ИА Амител

Палатка / Фото: pxhere.com/ru/photo/769958

Июнь и июль в России были необычно жаркими и влажными. Это создало трудности для многих людей, которые плохо переносят такую погоду. В поисках отдыха от зноя многие россияне обратились к аренде домиков на берегах рек и озер, пишет "КП".

"Яндекс.Путешествия" сообщают о тенденциях в туризме, связанных с этой жарой. Глэмпинги и арендованные домики стали более популярными – на 35%. Это возможность провести время у воды, наслаждаясь прохладой, хоть и недолго, и относительно недорого. Также вырос спрос на отели с бассейнами – в июне-июле их забронировали на 21% больше, чем в прошлом году.

Выбор места для отдыха зависит от региона. В центральных областях России люди чаще выбирают места для отдыха в своих или соседних регионах. Однако жители Новосибирской области, например, стали чаще ездить на Алтай.

Исследователи отметили, что путешествия с целью охладиться россияне обычно не планируют заранее. Билеты и брони оформляются за 3-4 дня до поездки.

Сервис также назвал топ самых выгодных направлений для отдыха. В первую тройку вошли Уфа, Арамиль и Бобровский район (Воронежская область) со средней ценой за ночь 2164, 2200 и 2950 рублей соответственно. Также недорого можно отдохнуть в Чайковском (Пермский край), Камышине (Волгоградская область), Старомайнском районе (Ульяновская область), Карабашинском городском округе (Челябинская область), Кормиловском районе (Омская область), селе Бжид (Краснодарский край) и станице Абадзехской (Абхазия).