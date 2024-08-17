Подготовку к отопительному сезону продолжают в Барнауле

Паспорта готовности многоквартирных домов находятся на особом контроле

17 августа 2024, 10:05, ИА Амител

Совещание в городской администрации / Фото: t.me/barnaul_org

17 августа в администрации города прошло совещание по подготовке к зиме. Его провёл глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании также участвовали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Основным вопросом совещания стал ремонт смотровых колодцев на территории города. Андрей Полюго сообщил, что с начала сезона Барнаульский водоканал занимается ремонтом колодцев, которые находятся на обслуживании организации.

"На сегодняшний день работы по ремонту смотровых колодцев продолжаются. Особое внимание мы уделяем проспекту Социалистическому. Сегодня здесь планируем завершить все работы", — сказал Андрей Полюго.

Глава города поручил завершить все ремонтные работы смотровых колодцев в установленные сроки. Также Вячеслав Франк поручил Сергею Татьянину держать на особом контроле получение паспортов готовности к отопительному сезону многоквартирных домов и социальных организаций.