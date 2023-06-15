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Подоляк спрогнозировал завершение конфликта на Украине до 2024 года

Он заявил, что прогнозы можно делать после действий ВСУ

15 июня 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, закончится конфликт на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, конфликт завершится до начала 2024 года.

"Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", – сказал он.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ с начала контрнаступления. 

СВО Политика

Комментарии 5

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Гость

07:15:18 16-06-2023

конфликт завершится до начала 2024 года --- лишь бы не после применения ядерного оружия

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Гость

09:18:32 16-06-2023

Мечты, мечты...

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Гость

10:08:23 16-06-2023

Медведев сказал на десятилетия, вот в это я верю.

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Гость

10:23:58 16-06-2023

Гость (10:08:23 16-06-2023) Медведев сказал на десятилетия, вот в это я верю.... Это после десятилетия в мировом масштабе,когда недружественные страны будут России контрибуции выплачивать,а неграм тамошним станут в ноги кланяться.А об Украине все тогда позабудут:нет её и Бог с ней, что вспоминать.

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Гость

10:36:26 16-06-2023

Совершили украинцы с кастрюлями на голове революцию достоинства, скоро со своим большим достоинством и уйдут в небытие как нация с территорией.

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