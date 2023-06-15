Подоляк спрогнозировал завершение конфликта на Украине до 2024 года

Он заявил, что прогнозы можно делать после действий ВСУ

15 июня 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, закончится конфликт на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, конфликт завершится до начала 2024 года.

"Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", – сказал он.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ с начала контрнаступления.