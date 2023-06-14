В Минобороны рассказали о потерях ВСУ с 4 июня
Озвучены данные, полученные на линии боевого соприкосновения
14 июня 2023, 23:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Минобороны России назвали потери ВСУ в период с 4 июня. Об этом пишет RT.
Отмечается, что на линии боевого соприкосновения ВСУ за указанный период потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными.
Расчет сделан "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Ранее сообщалось, что российские военные заполучили танки "Леопард" и БМП "Бредли".
07:40:05 15-06-2023
около 7,5 тысячи ---- не сильно впечатлило. Учитывая их миллионную армию, Медведев и сказал, это на десятилетия. Или быстрый, но плохой сценарий
19:12:04 16-06-2023
Мне пофиг на украинцев. Наших сколько?