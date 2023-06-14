НОВОСТИПолитика

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ с 4 июня

Озвучены данные, полученные на линии боевого соприкосновения

14 июня 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Минобороны России назвали потери ВСУ в период с 4 июня. Об этом пишет RT.

Отмечается, что на линии боевого соприкосновения ВСУ за указанный период потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. 

Расчет сделан "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

Ранее сообщалось, что российские военные заполучили танки "Леопард" и БМП "Бредли".

СВО

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:40:05 15-06-2023

около 7,5 тысячи ---- не сильно впечатлило. Учитывая их миллионную армию, Медведев и сказал, это на десятилетия. Или быстрый, но плохой сценарий

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:12:04 16-06-2023

Мне пофиг на украинцев. Наших сколько?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров