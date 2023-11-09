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Подорожают ли мандарины к декабрю так сильно, что будут доступны лишь элите?

Многие россияне тревожатся, что главный новогодний фрукт или станет недоступен, или его придется есть "безопасными дозами"

09 ноября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мандарины в России за год стали дороже в среднем на 50% и продолжают расти в цене, а за два года стоимость фрукта увеличилась в два раза, пишет "Парламентская газета".

"Если в октябре 2022 года килограмм отборных мандаринов можно было купить за 239 рублей, то в октябре 2023-го – не меньше чем за 369 рублей", – отмечает издание.

В крупных торговых сетях рост цен объяснили очень просто: повлиял курс доллара, который за год вырос на 40%.

"В 2022 году большое влияние на стоимость мандаринов оказывали логистические трудности и ограничения по объемам грузоперевозок, введенные для российских портов. Это дало рост цен на 20-25%. В 2023 году практически все волны подорожания связаны с ослаблением рубля к основным мировым валютам", – пояснила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

В Руспродсоюзе успокоили: к Новому году мандарины должны подешеветь, потому что сокращается логистическое плечо – прекращаются поставки из Южного полушария и начинаются из Северного.

"Цены на мандарины в опте в среднем по стране сегодня снижаются. В рознице цены также имеют тенденцию к снижению", – отметили в ассоциации.

Кроме того, на стоимость мандаринов будет влиять и спрос, а к Новому году он традиционно огромный. Так что цены не должны вырасти, если, конечно, не обвалится рубль.

Ранее врач-терапевт назвал безопасную "дозу" мандаринов в день, чтобы не пошатнулось здоровье.

Фото: pxhere.com

Мандарины в России подорожали, а к Новому году станут еще дороже

Причины подорожания кроются в курсе валют и геополитической обстановке в мире
НОВОСТИЭкономика
цены Продукты

Комментарии 8

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Гость

15:21:07 09-11-2023

в смысле ЛИ.. естессно

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Гость

15:49:08 09-11-2023

Что так на мандаринах зациклились. Насыпьте в вазу облепихи и радуйтесь. Такой же жизнерадостный цвет. А пользы в разы больше!

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Гость

16:15:46 09-11-2023

Гость (15:49:08 09-11-2023) Что так на мандаринах зациклились. Насыпьте в вазу облепихи ... Ешьте, что хотите, только свои " ценные" советы,при себе оставьте. Подорожало буквально все и отнюдь не на 7, 5 процентов! Как нам впаривают. А у подобных вам комментаторов лишь один аргумент, вернее совет- не зацикливайтесь!

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Гость

15:57:14 09-11-2023

Терпеть не могу с детства облепиху и аллергия на нее.

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Гость

15:57:51 09-11-2023

Насыпьте в вазу облепихи и радуйтесь - Ага посыпь на НГ поделкой себе и радуйся.

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Гость

16:10:34 09-11-2023

Они и сейчас уже доступны далеко не всем...Которые подешевле, но все равно в два раза дороже, чем в прошлом году, - их есть невозможно. Безвкусные и мандаринами не пахнут((

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гость

18:36:49 09-11-2023

Да, пусть только, вся эта элита, не съедят все мандарины.

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Елка Палкина

03:07:38 12-11-2023

Да мандарины и сейчас роскошь: от 200 до 390 руб.

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