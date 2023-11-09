Подорожают ли мандарины к декабрю так сильно, что будут доступны лишь элите?
Многие россияне тревожатся, что главный новогодний фрукт или станет недоступен, или его придется есть "безопасными дозами"
09 ноября 2023, 15:17, ИА Амител
Мандарины в России за год стали дороже в среднем на 50% и продолжают расти в цене, а за два года стоимость фрукта увеличилась в два раза, пишет "Парламентская газета".
"Если в октябре 2022 года килограмм отборных мандаринов можно было купить за 239 рублей, то в октябре 2023-го – не меньше чем за 369 рублей", – отмечает издание.
В крупных торговых сетях рост цен объяснили очень просто: повлиял курс доллара, который за год вырос на 40%.
"В 2022 году большое влияние на стоимость мандаринов оказывали логистические трудности и ограничения по объемам грузоперевозок, введенные для российских портов. Это дало рост цен на 20-25%. В 2023 году практически все волны подорожания связаны с ослаблением рубля к основным мировым валютам", – пояснила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.
В Руспродсоюзе успокоили: к Новому году мандарины должны подешеветь, потому что сокращается логистическое плечо – прекращаются поставки из Южного полушария и начинаются из Северного.
"Цены на мандарины в опте в среднем по стране сегодня снижаются. В рознице цены также имеют тенденцию к снижению", – отметили в ассоциации.
Кроме того, на стоимость мандаринов будет влиять и спрос, а к Новому году он традиционно огромный. Так что цены не должны вырасти, если, конечно, не обвалится рубль.
Ранее врач-терапевт назвал безопасную "дозу" мандаринов в день, чтобы не пошатнулось здоровье.
15:21:07 09-11-2023
в смысле ЛИ.. естессно
15:49:08 09-11-2023
Что так на мандаринах зациклились. Насыпьте в вазу облепихи и радуйтесь. Такой же жизнерадостный цвет. А пользы в разы больше!
16:15:46 09-11-2023
Гость (15:49:08 09-11-2023) Что так на мандаринах зациклились. Насыпьте в вазу облепихи ... Ешьте, что хотите, только свои " ценные" советы,при себе оставьте. Подорожало буквально все и отнюдь не на 7, 5 процентов! Как нам впаривают. А у подобных вам комментаторов лишь один аргумент, вернее совет- не зацикливайтесь!
15:57:14 09-11-2023
Терпеть не могу с детства облепиху и аллергия на нее.
15:57:51 09-11-2023
Насыпьте в вазу облепихи и радуйтесь - Ага посыпь на НГ поделкой себе и радуйся.
16:10:34 09-11-2023
Они и сейчас уже доступны далеко не всем...Которые подешевле, но все равно в два раза дороже, чем в прошлом году, - их есть невозможно. Безвкусные и мандаринами не пахнут((
18:36:49 09-11-2023
Да, пусть только, вся эта элита, не съедят все мандарины.
03:07:38 12-11-2023
Да мандарины и сейчас роскошь: от 200 до 390 руб.