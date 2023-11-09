Подорожают ли мандарины к декабрю так сильно, что будут доступны лишь элите?

Многие россияне тревожатся, что главный новогодний фрукт или станет недоступен, или его придется есть "безопасными дозами"

09 ноября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мандарины в России за год стали дороже в среднем на 50% и продолжают расти в цене, а за два года стоимость фрукта увеличилась в два раза, пишет "Парламентская газета".

"Если в октябре 2022 года килограмм отборных мандаринов можно было купить за 239 рублей, то в октябре 2023-го – не меньше чем за 369 рублей", – отмечает издание.

В крупных торговых сетях рост цен объяснили очень просто: повлиял курс доллара, который за год вырос на 40%.

"В 2022 году большое влияние на стоимость мандаринов оказывали логистические трудности и ограничения по объемам грузоперевозок, введенные для российских портов. Это дало рост цен на 20-25%. В 2023 году практически все волны подорожания связаны с ослаблением рубля к основным мировым валютам", – пояснила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

В Руспродсоюзе успокоили: к Новому году мандарины должны подешеветь, потому что сокращается логистическое плечо – прекращаются поставки из Южного полушария и начинаются из Северного.

"Цены на мандарины в опте в среднем по стране сегодня снижаются. В рознице цены также имеют тенденцию к снижению", – отметили в ассоциации.

Кроме того, на стоимость мандаринов будет влиять и спрос, а к Новому году он традиционно огромный. Так что цены не должны вырасти, если, конечно, не обвалится рубль.

Ранее врач-терапевт назвал безопасную "дозу" мандаринов в день, чтобы не пошатнулось здоровье.