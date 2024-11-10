Подозреваемого в избиении молодой девушки задержали в Тогучинском районе

Правоохранители возбудили уголовное дело

10 ноября 2024, 18:50, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

Полиция задержала парня, который сильно избил 18-летнюю девушку в Тогучинском районе. Об этом корреспонденту "КП-Новосибирск" рассказала знакомая пострадавшей.

Она также поделилась видео, снятым задержанным в полицейском участке. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Напомним, 4 ноября в поселке Горном парень жестоко избил девушку. Знакомые пытались заступиться за нее, но не смогли. Издевательства продолжались как на улице, так и позже в квартире. Полицейским дебошир не открыл дверь, а жертву отпустил только под утро.

Знакомые утверждают, что это не первый случай нападения парня на девушек. Ранее он избил свою возлюбленную.

С пострадавшей он был знаком с детства, но в романтических отношениях они не состояли.