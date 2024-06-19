Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе задержали
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения
19 июня 2024, 17:49, ИА Амител
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе задержали – им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области в Telegram-канале.
На данный момент мужчину доставили на допрос. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемый – 49-летний Андрей Б. В публикации отмечается, что мужчина не имел работы, а в 2018 году задушил женщину за то, что та ударила его ведром по голове и обматерила.
Тогда преступник сбежал с места преступления, а после вернулся, чтобы закопать тело. Его нашли и осудили, однако мужчина покинул колонию досрочно. По предварительной информации, в этот раз убийца также вернулся на место происшествия.
17:53:45 19-06-2024
Не договаривают, почему он досрочно вышел из колонии. Но я кажется догадываюсь
23:29:10 19-06-2024
Лупеглазый (17:53:45 19-06-2024) Не договаривают, почему он досрочно вышел из колонии. Но я к... на СВО ходит, там попал в плен (а мож и сдался) и потом вернули его по обмену. Он удрал и аж до Кемерово (край цивилизации) доехал свободно !!! вот чо удивляет
17:57:44 19-06-2024
На Инцидент Барнаул пишут как этот герой досрочно покинул колонию.
22:08:54 19-06-2024
Гость (17:57:44 19-06-2024) На Инцидент Барнаул пишут как этот герой досрочно покинул ко... и как?
18:30:39 19-06-2024
– Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть – ред.) по обмену, – передает РИА "Новости" слова источника.