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Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе задержали

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения

19 июня 2024, 17:49, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе задержали – им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области в Telegram-канале.

На данный момент мужчину доставили на допрос. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемый – 49-летний Андрей Б. В публикации отмечается, что мужчина не имел работы, а в 2018 году задушил женщину за то, что та ударила его ведром по голове и обматерила.

Тогда преступник сбежал с места преступления, а после вернулся, чтобы закопать тело. Его нашли и осудили, однако мужчина покинул колонию досрочно. По предварительной информации, в этот раз убийца также вернулся на место происшествия.

Убийство Происшествия дети Кемеровская область

Комментарии 5

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Лупеглазый

17:53:45 19-06-2024

Не договаривают, почему он досрочно вышел из колонии. Но я кажется догадываюсь

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Гость

23:29:10 19-06-2024

Лупеглазый (17:53:45 19-06-2024) Не договаривают, почему он досрочно вышел из колонии. Но я к... на СВО ходит, там попал в плен (а мож и сдался) и потом вернули его по обмену. Он удрал и аж до Кемерово (край цивилизации) доехал свободно !!! вот чо удивляет

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Гость

17:57:44 19-06-2024

На Инцидент Барнаул пишут как этот герой досрочно покинул колонию.

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Элен без ребят

22:08:54 19-06-2024

Гость (17:57:44 19-06-2024) На Инцидент Барнаул пишут как этот герой досрочно покинул ко... и как?

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Гость

18:30:39 19-06-2024

– Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть – ред.) по обмену, – передает РИА "Новости" слова источника.

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