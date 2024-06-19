Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения

19 июня 2024, 17:49, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе задержали – им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области в Telegram-канале.

На данный момент мужчину доставили на допрос. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, подозреваемый – 49-летний Андрей Б. В публикации отмечается, что мужчина не имел работы, а в 2018 году задушил женщину за то, что та ударила его ведром по голове и обматерила.

Тогда преступник сбежал с места преступления, а после вернулся, чтобы закопать тело. Его нашли и осудили, однако мужчина покинул колонию досрочно. По предварительной информации, в этот раз убийца также вернулся на место происшествия.