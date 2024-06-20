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Подозреваемых в убийстве десятилетней девочки под Новосибирском отправили под стражу

По одной из версий, супруги "изгоняли демонов" из ребенка

20 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/856870
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/856870

Супружескую пару, подозреваемую в убийстве десятилетней девочки под Новосибирском, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает Mash Siberia.

По одной из версий, они морили ребенка голодом и избивали, чтобы "изгнать демонов". Истощенная девочка нашла конфету, съела ее на голодный желудок и почувствовала недомогание. В больнице она скончалась.

У обвиняемых находились также брат и сестра погибшей. Мальчик сейчас находится у родственников, а девочка – в больнице, она тоже жалуется на боли в животе. 

Муж и жена проходят по статьям "Убийство" и "Истязание".

Новосибирская область Убийство

Комментарии 4

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Гость

17:14:41 20-06-2024

Мамаша их где???? Где органы опеки, школа, в конце концов? Что, по ребенку не видно было, что истощение во всей красе, в синяках, видимо, если били, а если не ходила в школу, то вопрос тоже не возник, что ли? Ощущение, что в тайге все происходило, а не среди людей!

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Гость.

20:50:59 20-06-2024

Что-то дикость среди некоторых хомо в последнее время распространяется у нас.

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Гость

22:00:44 20-06-2024

Таких семей тысячи и никакие органы опеки и школа не в силах их отследить

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Гость

23:24:03 20-06-2024

Похоже, эти изверги какие-то сектанты. Изгоняли из девочки бесов, стегали крапивой, не давали есть. Ходили в балахонах. Или баптисты или адвентисты или иеговисты.

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