Подозреваемых в убийстве десятилетней девочки под Новосибирском отправили под стражу

По одной из версий, супруги "изгоняли демонов" из ребенка

20 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/856870

Супружескую пару, подозреваемую в убийстве десятилетней девочки под Новосибирском, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает Mash Siberia.

По одной из версий, они морили ребенка голодом и избивали, чтобы "изгнать демонов". Истощенная девочка нашла конфету, съела ее на голодный желудок и почувствовала недомогание. В больнице она скончалась.

У обвиняемых находились также брат и сестра погибшей. Мальчик сейчас находится у родственников, а девочка – в больнице, она тоже жалуется на боли в животе.

Муж и жена проходят по статьям "Убийство" и "Истязание".