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Семейная пара до смерти замучила ребенка под Новосибирском

Мама попросила их посидеть с дочерью

20 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258
Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258

Супружеская пара до смерти замучила десятилетнюю девочку под Новосибирском. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, мама попросила знакомых присмотреть за ребенком. Те били девочку, издевались над ней и ограничивали в еде.

Измученная школьница попала в больницу, где скончалась.

В отношении супружеской пары возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Убийство". Обоих задержали.

Новосибирская область

Комментарии 1

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Гость

15:22:52 20-06-2024

Обоих задержали.------ а маму за оставление несовершеннолетнего черти с кем и, видимо, надолго?.. или она здесь ни причем?!

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