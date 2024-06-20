Семейная пара до смерти замучила ребенка под Новосибирском
Мама попросила их посидеть с дочерью
20 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/610258
Супружеская пара до смерти замучила десятилетнюю девочку под Новосибирском. Об этом сообщили в региональном СК.
По версии следствия, мама попросила знакомых присмотреть за ребенком. Те били девочку, издевались над ней и ограничивали в еде.
Измученная школьница попала в больницу, где скончалась.
В отношении супружеской пары возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Убийство". Обоих задержали.
15:22:52 20-06-2024
Обоих задержали.------ а маму за оставление несовершеннолетнего черти с кем и, видимо, надолго?.. или она здесь ни причем?!