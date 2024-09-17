Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел выстрелить
В Секретной службе утверждают, что предполагаемый злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы
17 сентября 2024, 07:44, ИА Амител
Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел открыть огонь. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил и.о. главы Секретной службы Рональд Роу.
По его словам, подозреваемый не имел прямой видимости для стрельбы.
Трамп осведомлен о своей "самой высокой степени защиты", и меры безопасности в его отношении работают, добавил Роу.
15 сентября стрелок просунул автомат через ограждение гольф-клуба во Флориде, где играл Дональд Трамп. Сотрудники секретной службы открыли огонь, но подозреваемый, 58-летний Райан Рут, сумел скрыться на автомобиле. Вскоре его задержали на автомагистрали.
07:53:29 17-09-2024
Каммала промахнулась
09:29:16 17-09-2024
Потом окажется, что он был с сачком, а не с автоматом.
10:07:08 17-09-2024
Гость (09:29:16 17-09-2024) Потом окажется, что он был с сачком, а не с автоматом. ... Или повесится в камере и ничего рассказать не успеет
10:14:40 17-09-2024
Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько будет президент. А у них уже второй чувак все точно знает. И этот чувак никогда этого бы не узнал, если бы ему не сказали. А кто сказал, он рассказать не успеет, потому что скорее всего тоже умрет
12:35:02 17-09-2024
Гость (10:14:40 17-09-2024) Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько буд... Тем более, начал убегать, когда в него начали стрелять. А он должен был гримасы строить в это время?
14:16:08 17-09-2024
Гость (10:14:40 17-09-2024) Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько буд... он уже скорее всего рассказал что его клоун киевский послал трампа убить и калашников прислал с патронами