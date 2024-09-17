НОВОСТИПроисшествия

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел выстрелить

В Секретной службе утверждают, что предполагаемый злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы

17 сентября 2024, 07:44, ИА Амител

Американский полицейский / Фото: unsplash.com
Американский полицейский / Фото: unsplash.com

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел открыть огонь. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил и.о. главы Секретной службы Рональд Роу.

По его словам, подозреваемый не имел прямой видимости для стрельбы.

Трамп осведомлен о своей "самой высокой степени защиты", и меры безопасности в его отношении работают, добавил Роу.

15 сентября стрелок просунул автомат через ограждение гольф-клуба во Флориде, где играл Дональд Трамп. Сотрудники секретной службы открыли огонь, но подозреваемый, 58-летний Райан Рут, сумел скрыться на автомобиле. Вскоре его задержали на автомагистрали.

США Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:53:29 17-09-2024

Каммала промахнулась

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:16 17-09-2024

Потом окажется, что он был с сачком, а не с автоматом.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:08 17-09-2024

Гость (09:29:16 17-09-2024) Потом окажется, что он был с сачком, а не с автоматом. ... Или повесится в камере и ничего рассказать не успеет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:40 17-09-2024

Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько будет президент. А у них уже второй чувак все точно знает. И этот чувак никогда этого бы не узнал, если бы ему не сказали. А кто сказал, он рассказать не успеет, потому что скорее всего тоже умрет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:02 17-09-2024

Гость (10:14:40 17-09-2024) Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько буд... Тем более, начал убегать, когда в него начали стрелять. А он должен был гримасы строить в это время?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:08 17-09-2024

Гость (10:14:40 17-09-2024) Думаю вообще никто не может знать когда где и во сколько буд... он уже скорее всего рассказал что его клоун киевский послал трампа убить и калашников прислал с патронами

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров