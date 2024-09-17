Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел выстрелить

В Секретной службе утверждают, что предполагаемый злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы

17 сентября 2024, 07:44, ИА Амител

Американский полицейский / Фото: unsplash.com

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа не успел открыть огонь. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил и.о. главы Секретной службы Рональд Роу.

По его словам, подозреваемый не имел прямой видимости для стрельбы.

Трамп осведомлен о своей "самой высокой степени защиты", и меры безопасности в его отношении работают, добавил Роу.

15 сентября стрелок просунул автомат через ограждение гольф-клуба во Флориде, где играл Дональд Трамп. Сотрудники секретной службы открыли огонь, но подозреваемый, 58-летний Райан Рут, сумел скрыться на автомобиле. Вскоре его задержали на автомагистрали.