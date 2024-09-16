Что известно о втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа?

Злоумышленника уже задержали. Им оказался проукраинский сторонник Демпартии США

16 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года/ Фото: скриншот из видео покушения

Американские СМИ сообщили о втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло 15 сентября 2024 года. На этот раз оно случилось на поле для гольфа во Флориде. Злоумышленник не успел выстрелить в политика, его задержали.

Что произошло?

Находясь примерно в 500 метрах от Трампа, стрелок просунул автомат Калашникова через сетчатое ограждение гольф-клуба Trump International Club в Уэст-Палм-Бич, где играл политик, сообщает AP. Заметив его, сотрудники Секретной службы США открыли огонь. Мужчине удалось скрыться на автомобиле, но затем его задержали на межштатной автомагистрали 95 полицейские округа Мартин, пишут американские СМИ. Свидетель успел сфотографировать автомобиль подозреваемого и номер машины, что поспособствовало оперативному задержанию. Оружие и вещи стрелка нашли в кустах у поля для гольфа.

Секретная служба США также подтвердила, что ее агенты стреляли по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом Трампа. У нападавшего был автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камера GoPro, пишет CNN. По информации издания, ФБР уже начала расследование покушения.

Пострадал ли Трамп?

Нет, Трамп в результате покушения не пострадал, пишет издание The Guardian. По информации CNN, кандидат в президенты после нападения уехал в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам Трамп позже заявил, что "цел и невредим". Также он добавил, что "никогда не сдастся".

Кто совершил покушение?

New York Post пишет, что покушение на Трампа совершил 58-летний Райан Рут. Fox News и CNN также сообщают о том, что напавшим был Райан Уэсли Рут. Он является рьяным сторонником Украины в конфликте с Россией, ездил в Киев, заявлял о желании вступить в ВСУ и о том, что пытается вербовать солдат для ВСУ. Также Рут выступал против Израиля в конфликте с ХАМАС. СМИ пишут, что он активно поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии США Камалу Харрис.

Точно ли это покушение?

Сначала газета New York Post писала о том, что Трамп не был мишенью, и два человека стреляли друг в друга недалеко от гольф-клуба Трампа. Однако затем CNN сообщил, что власти США расценивают стрельбу как попытку покушения на Трампа.

А когда было первое покушение?

Первое покушение на Трампа состоялось 13 июля 2024 года на митинге в Батлере в рамках предвыборной кампании президента США. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа и затронула ухо политика. Тогда в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, он был убит членом контрснайперской команды Секретной службы. Крукс успел убить сторонника Трампа, 50-летнего пожарного Кори Комператоре, а также ранил еще троих участников митинга. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Когда состоятся президентские выборы в США?

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Демпартию будет представлять Камала Харрис, которая заменила действующего президента Джо Байдена. Вторым кандидатом будет республиканец Дональд Трамп. В ночь с 10 на 11 сентября состоялись дебаты между Харрис и Трампом. Прочитать о том, что говорили кандидаты, можно по ссылке.