Подозреваемый в убийстве таксистки в Челябинской области оказался глухонемым
Об этом заявил его отец, который привез мальчика к следователям
25 октября 2024, 19:55, ИА Амител
Подозреваемый в убийстве женщины в Коркине 16-летний подросток оказался глухонемым. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил его отец, который привез сына в отдел полиции.
"Ребенок-инвалид, понимаете? Он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привез, как только мне сказали, что на нем есть подозрения, чтобы следствие разобралось в этом деле. Я хочу справедливости, ничего большего", – заявил мужчина журналистам.
Отмечается, что подростка отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, что в Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – несовершеннолетний.
20:56:43 25-10-2024
И что то? Живу на Потоке около школы глухонемых. Каждый день вижу поток детей в школу. Дети, нормальные дети.
Зачем говорить, что отпрыск этого цыгана особенный?
21:12:22 25-10-2024
Да и закосить можно под глухонемого
22:12:50 25-10-2024
А так же общая недостаточность, неграмотность и сколиоз на почве децких травм.
22:20:47 25-10-2024
Из рассказа стало понятно, что теперь нужен переводчик, с русского языка на цыганский-глухонемой.
Таких в природе только чавэлы.
07:58:17 26-10-2024
вспомнился ролик про белку и швабру