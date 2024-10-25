Подозреваемый в убийстве таксистки в Челябинской области оказался глухонемым

Об этом заявил его отец, который привез мальчика к следователям

25 октября 2024, 19:55, ИА Амител

Судебная система / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркине 16-летний подросток оказался глухонемым. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил его отец, который привез сына в отдел полиции.

"Ребенок-инвалид, понимаете? Он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привез, как только мне сказали, что на нем есть подозрения, чтобы следствие разобралось в этом деле. Я хочу справедливости, ничего большего", – заявил мужчина журналистам.

Отмечается, что подростка отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что в Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – несовершеннолетний.