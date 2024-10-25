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Подозреваемый в убийстве таксистки в Челябинской области оказался глухонемым

Об этом заявил его отец, который привез мальчика к следователям

25 октября 2024, 19:55, ИА Амител

Судебная система / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey
Судебная система / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркине 16-летний подросток оказался глухонемым. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил его отец, который привез сына в отдел полиции.

"Ребенок-инвалид, понимаете? Он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привез, как только мне сказали, что на нем есть подозрения, чтобы следствие разобралось в этом деле. Я хочу справедливости, ничего большего", – заявил мужчина журналистам.

Отмечается, что подростка отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, что в Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают двух представителей цыганской диаспоры, один из которых – несовершеннолетний.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

20:56:43 25-10-2024

И что то? Живу на Потоке около школы глухонемых. Каждый день вижу поток детей в школу. Дети, нормальные дети.
Зачем говорить, что отпрыск этого цыгана особенный?

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Гость

21:12:22 25-10-2024

Да и закосить можно под глухонемого

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Кхм...

22:12:50 25-10-2024

А так же общая недостаточность, неграмотность и сколиоз на почве децких травм.

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ЦыГАНЕ ПОШЛИ КОНЁМ ...

22:20:47 25-10-2024

Из рассказа стало понятно, что теперь нужен переводчик, с русского языка на цыганский-глухонемой.
Таких в природе только чавэлы.

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Гость

07:58:17 26-10-2024

вспомнился ролик про белку и швабру

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