Подписка на автомобиль набирает популярность на российском авторынке

В ежемесячный платеж включено все, кроме бензина и платных парковок

23 октября 2024, 14:25, ИА Амител

Авто / Фото: unsplash.com/ Patrick Langwallner

На авторынке появилась альтернатива подорожавшим кредитам – подписка на автомобиль. Ежемесячные платежи по подписке могут быть в полтора-два раза ниже, чем по кредиту, сообщает "Российская газета".

Эксперты объясняют: подписка – это владение личным автомобилем без его покупки. Ее можно оформить на срок от шести месяцев до трех лет, ежемесячно оплачивая пользование машиной.

В фиксированный ежемесячный платеж включено все, кроме бензина и платных парковок. Машина застрахована по ОСАГО и каско, транспортный налог платить также не нужно. Техническое обслуживание, шиномонтаж, зимнюю резину и ее хранение оплачивает сервис.

Такой вариант владения автомобилем подходит людям, которые хотят менять машину каждые один-два года, а также тем, кто ездит на авто только в сезон. Воспользоваться подпиской могут и индивидуальные предприниматели, и самозанятые: не все банки готовы работать с такой категорией заемщиков. Подписка же кредитным продуктом не является.

После окончания подписки клиент может оставить автомобиль себе, если выкупит его по остаточной стоимости.

Недостаток такого вида владения – зоны пользования транспортным средством. Многие сервисы нужно заранее предупреждать о своих поездках, а в некоторых можно взять машину только в Москве и Санкт-Петербурге. Поехать за границу на таких авто не получится, а ездить по России можно только в зонах покрытия.