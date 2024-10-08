В Алтайском крае растет число владельцев роскошных авто стоимостью больше 10 млн

Количество облагаемых "налогом на роскошь" люксовых автомобилей выросло на 44%

08 октября 2024, 16:06, ИА Амител

Авто / Фото: unsplash.com/Ivan Bonadeo

Количество люксовых автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, выросло в Алтайском крае более чем на 44%. Если в 2022 году в собственности у жителей таких машин было 49, то в 2023-м их стало 88. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

Стоимость каждого такого авто превышает 10 миллионов рублей. Самый большой транспортный налог за люксовый автомобиль начислили двум владельцам Mercedes-Benz. Каждый из них должен заплатить в краевой бюджет более 220 тысяч рублей.

"У нас растет не только количество дорогостоящих автомобилей, но и льготников. Их стало больше на 1,4%, а общее количество составляет 131 тысячу. Сумма предоставленных льгот по транспортному налогу – 94 миллиона рублей", – сказал Алексей Легостаев.

Всего жители Алтайского края в срок до 2 декабря должны заплатить 2,3 миллиарда рублей транспортного налога, это на 3,6% больше, чем годом ранее. Если в 2022-м налог был исчислен на 711,6 тысячи авто, то в 2023-м уже на 718,4 тысячи машин.