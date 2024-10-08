В Алтайском крае растет число владельцев роскошных авто стоимостью больше 10 млн
Количество облагаемых "налогом на роскошь" люксовых автомобилей выросло на 44%
08 октября 2024, 16:06, ИА Амител
Количество люксовых автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, выросло в Алтайском крае более чем на 44%. Если в 2022 году в собственности у жителей таких машин было 49, то в 2023-м их стало 88. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.
Стоимость каждого такого авто превышает 10 миллионов рублей. Самый большой транспортный налог за люксовый автомобиль начислили двум владельцам Mercedes-Benz. Каждый из них должен заплатить в краевой бюджет более 220 тысяч рублей.
"У нас растет не только количество дорогостоящих автомобилей, но и льготников. Их стало больше на 1,4%, а общее количество составляет 131 тысячу. Сумма предоставленных льгот по транспортному налогу – 94 миллиона рублей", – сказал Алексей Легостаев.
Всего жители Алтайского края в срок до 2 декабря должны заплатить 2,3 миллиарда рублей транспортного налога, это на 3,6% больше, чем годом ранее. Если в 2022-м налог был исчислен на 711,6 тысячи авто, то в 2023-м уже на 718,4 тысячи машин.
16:24:08 08-10-2024
инфляции нет)
16:33:03 08-10-2024
Дааа, так вот и проживу свою никчемную жизнь в одном городе с владельцами, которые новостями про красную икру и АвтоВАЗ не интересуются.
16:49:52 08-10-2024
это те 7% жителей, кому доступна покупка жилья и ипотека? )))))
17:58:36 08-10-2024
Вот оно не справедливое распределение добавочной стоимости!
Основной массе приготовиться к повышению ЖКХ, а несколько человек вкладывают повышенный доход в авто более 10 млн...!?
18:07:53 08-10-2024
Это, наверное, те 7 % из-за которых так сильно растет средняя зарплата в крае. Один получает 500 тыс, десять человек 25, а средняя- почти 70 выходит)))
08:25:35 09-10-2024
Лучше б фронту помогли, господа хорошие.
Парни жизней не жалеют, чтоб вы тут от жиру бесились?