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Подполковник предупредил о грядущей попытке вторжения ВСУ в Россию

Целью могут быть несколько областных центров

26 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украинские войска могут попытаться со стороны Харькова вторгнуться в Брянскую и Белгородскую области, рассказал ura.ru военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и, скорее всего, контрудар будет по северным регионам – это Брянская область, Белгородская. Нельзя исключать того, что будет прямое вторжение войск на территорию России", – отметил Иванников.

Он пояснил, что целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ.

"Вооружённые силы Украины будут использовать их для шантажа Москвы", – указал подполковник.

СВО украина

Комментарии 6

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Гость

14:18:14 26-04-2023

Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?

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ыть

14:45:24 26-04-2023

Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... Не надо бандерлогов недооценивать, лучше перебдеть и усилить границу, чем недобдеть и потом руками разводить.

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Гость

15:18:11 26-04-2023

ыть (14:45:24 26-04-2023) Не надо бандерлогов недооценивать, лучше перебдеть и усилить... А что значит усилить границу, часовых через метр поставить?

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пессимист

16:32:06 26-04-2023

Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... Похоже, Куликовскую Битву!

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Гость

21:46:38 26-04-2023

Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... У нас Галина Борисовна другое заявила - всё норм будет.

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Гость

12:04:24 27-04-2023

питер?

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