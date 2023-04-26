Подполковник предупредил о грядущей попытке вторжения ВСУ в Россию
Целью могут быть несколько областных центров
26 апреля 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украинские войска могут попытаться со стороны Харькова вторгнуться в Брянскую и Белгородскую области, рассказал ura.ru военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
"Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и, скорее всего, контрудар будет по северным регионам – это Брянская область, Белгородская. Нельзя исключать того, что будет прямое вторжение войск на территорию России", – отметил Иванников.
Он пояснил, что целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ.
"Вооружённые силы Украины будут использовать их для шантажа Москвы", – указал подполковник.
14:18:14 26-04-2023
Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?
14:45:24 26-04-2023
Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... Не надо бандерлогов недооценивать, лучше перебдеть и усилить границу, чем недобдеть и потом руками разводить.
15:18:11 26-04-2023
ыть (14:45:24 26-04-2023) Не надо бандерлогов недооценивать, лучше перебдеть и усилить... А что значит усилить границу, часовых через метр поставить?
16:32:06 26-04-2023
Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... Похоже, Куликовскую Битву!
21:46:38 26-04-2023
Гость (14:18:14 26-04-2023) Какие сражения выиграл этот подполковник в отставке ?... У нас Галина Борисовна другое заявила - всё норм будет.
12:04:24 27-04-2023
питер?