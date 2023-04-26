Подполковник предупредил о грядущей попытке вторжения ВСУ в Россию

Целью могут быть несколько областных центров

26 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские войска могут попытаться со стороны Харькова вторгнуться в Брянскую и Белгородскую области, рассказал ura.ru военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и, скорее всего, контрудар будет по северным регионам – это Брянская область, Белгородская. Нельзя исключать того, что будет прямое вторжение войск на территорию России", – отметил Иванников.

Он пояснил, что целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ.