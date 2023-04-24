Украинское наступление как ограбление по-итальянски. Когда и куда пойдут в атаку ВСУ?

Эксперты ожидают активных действий Киева и проводят исторические аналогии

24 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Недавний визит в Киев генерального секретаря НАТО Столтенберга наблюдатели часто увязывают с многократно анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ. Тем более что замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в своём телеграм-канале, что атакующие действия "захисников" уже начались. Прогнозы относительно сроков, масштабов и последствий столь широко разрекламированной активизации боевых действий со стороны Киева даются самые разные. Журналист amic.ru Андрей Магас оценил их, а также попытался понять военные и политические последствия горячей весны на украинских фронтах.

Натовский начальник – всего лишь бюрократ

Генсек Североатлантического альянса прибыл в Киев 20 апреля – здесь некоторые наблюдатели усмотрели символизм, поскольку в этот день в 1889 году в Австро-Венгрии родился известный деятель, мечтавший работать художником, но ставший исчадием ада. Причём его фанатов в рядах ВСУ более чем достаточно, а нацбаты вообще, можно сказать, формируются по образу и подобию отрядов СС. А в странах НАТО широким шагом марширует исторический ревизионизм, пересмотр результатов Второй мировой – исторических, военных, географических, идеологических.

Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским сообщил, что страны альянса на своём саммите в июле обсудят гарантии безопасности для Украины, а также заявил, что "полноправное место Украины – в евроатлантической семье". По его словам, главное для НАТО сейчас – "обеспечение того, чтобы Украина победила", поскольку это "единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины". Таким образом, генсек западного военного блока фактически увязал результаты будущего контрнаступления ВСУ с возможностью диалога Киева с западным сообществом.

Военный эксперт, бывший общевойсковой офицер Александр Шарковский напомнил, что Столтенберг – это всего лишь бюрократ, представитель натовской бюрократической надстройки.

"В военные вопросы он не лезет, более того, он в них не компетентен. Это элемент такой информационной кампании перед контрнаступлением, когда ему дали команду съездить в Киев и продемонстрировать западную поддержку Украине", – сообщил Шарковский amic.ru.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, ситуация с украинским контрнаступлением начинает напоминать сюжет мультфильма "Ограбление по-итальянски".

"Уже все знают о том, что ВСУ собираются наступать, и все к этому готовятся. Если учесть, что наши военные тоже предпринимают действия, а не ждут сложа руки, то можно предположить, что и результат получится тем же, что и в мультфильме, – наступающий останется ни с чем", – предположил он.

Сначала в бой идет… дезинформация

Тем временем замглавы минобороны Украины Анна Маляр оповестила общественность в своём телеграм-канале, что контрнаступление, оказывается, уже идёт, причём на четырёх направлениях – Артёмовском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском. Она заверила, что непосредственно в Артёмовске ВСУ ведут "активные штурмовые действия".

При этом замглавы военного ведомства Украины указала, что контрнаступление – это не обязательно атака по всем фронтам, а комплекс мероприятий, включающих подготовку живой силы, техники, вооружений, формирование резерва, разработку нескольких вариантов тактики. Что касается непосредственно больших ударов и продвижения войск, то решение об этом принимается в короткое время, чтобы не дать неприятелю время на подготовку, подчеркнула Маляр.

Данные заявления украинской чиновницы – это не что иное, как дезинформация, тоже являющаяся элементом контрнаступления, поскольку представляет собой часть информационно-психологической операции, указывает Александр Шарковский.

"Сейчас ВСУ готовятся к активным действиям. Разумеется, под руководством американских специалистов. В США же подготовка сводится к тому, что человек, штабной офицер, представляет собой функцию, а ключевую работу осуществляет автоматизированная система с использованием искусственного интеллекта", – объяснил он.

По словам Шарковского, эта система выбирает из множества вариантов наиболее подходящий для конкретной ситуации. И никто за океаном министру обороны Залужному или командующему украинскими Сухопутными войсками Сырскому принимать решения самостоятельно не позволит.

Александр Перенджиев тоже считает такого рода заявления информационно-психологической операцией.

"Не стоит сомневаться, что в наших штабах знают ценность таким заявлениям, поскольку все высказывания неприятеля учитывают и анализируют. Поэтому, в данном случае, будет уместно вспомнить фильм о Чапаеве, эпизод, когда каппелевцы пошли в атаку: "Психическую? Ну чёрт с тобой, давай психическую!" – оценил ситуацию эксперт.

По прошлогодним стандартам

Между тем командир батальона ДНР "Восток" Александр Ходаковский в своём телеграм-канале сообщил , что со стороны украинских военных наблюдается "заметная активизация на многих участках линии соприкосновения, участились случаи вылазок ДРГ".

"Артиллерия извлекает сбережённые запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку... В целом такая картина", – сообщил Ходаковский.

По его мнению, всё это может оказаться "пробой пера или рассеиванием внимания, или попыткой перед более масштабным движением заставить нас истощаться".

"Может, это просто ситуативные всплески, не имеющие чёткой системы. Но тем не менее наступления с их стороны ждём и готовимся", – сообщил комбат.

В то же время в последние дни пресс-центры российских воинских группировок "Восток" и "Запад" сообщали об уничтожении разведгрупп противника. В последние дни количество попыток их проникновения в тыл наших войск заметно увеличилось.

Александр Шарковский предположил, что в ходе грядущего наступления ВСУ попытаются повторить результат кампании прошлого года, когда им удалось отвоевать некоторые территории, в том числе в Харьковской и Херсонской областях.

"Тогда были сформированы ударные на двух флангах – северном и южном, действовавшие почти одновременно. В то же время осуществлялось давление на других участках линии соприкосновения. Как только обозначился успех на северном направлении, его использовали по максимуму. Но когда там наступление выдохлось, силы были переброшены на южное направление, где наши вынуждены были оставить критично важные для нас позиции на правом берегу Днепра", – напомнил он.

Об уроках истории и не только

В то же время западные СМИ всё чаще высказывают скептическое отношение к предстоящему контрнаступлению. Так, германская газета Die Welt провела параллели между ситуацией на украинском фронте и Курской битвой 1943 года. Что символично, издание поставило на место вермахта именно ВСУ, а российских военных сравнивает с Красной армией в тот период. В материале говорится, что украинские военные повторяют ошибки гитлеровских войск. Речь идёт о похожих территориях (в 1943 году это была Западная Россия, а в 2023-м – Восточная Украина). В обоих случаях планы предусматривали мощные удары в восточном направлении весной либо в начале лета. Но и тогда, и сейчас наступления откладывались. В публикации указывается, что повторение ВСУ ошибок вермахта чревато повторением результата 1943 года.

По мнению Александра Шарковского, материал может представлять ценность разве что в эмоциональном плане. Он убеждён, что проведение таких параллелей – признак некомпетентности в военных вопросах.

"Если уж проводить исторические параллели, то, скорее, можно вспомнить два известных сражения. Первое – это битва за реку Адда в 1799 году между русско-австрийскими войсками под командованием Суворова и французской армией. Там боевые порядки французов были растянуты вдоль реки, представляющей собой своего рода прямую линию от Альпийских гор до реки По. И Суворов поначалу наносил удары по флангам, а когда там обозначился успех, нанёс удар по центру, обратив французов в бегство. И эту суворовскую идею украинцы сейчас, возможно, попытаются реализовать", – сообщил эксперт.

Второе сражение, названное Шарковским, – наступление Юго-Западного фронта в летнюю кампанию 1916 года Первой мировой войны, известное как Брусиловский прорыв. Тогда Брусилов запланировал два основных удара по австро-венгерским и германским войскам, а также несколько второстепенных. Одновременно в тылу русских войск были сформированы резервы, которые могли передвигаться по заранее подготовленным рокадам (так называются дороги вдоль линии фронта). По замыслу полководца, туда, где мог обозначиться прорыв, должны быстро переместиться резервы и пойти на прорыв. Следует заметить, что прорыва на запланированных направлениях главного удара тогда не случилось – они произошли на второстепенных участках, куда были быстро введены резервы, вышедшие на оперативный простор.

"И сейчас ВСУ пытаются реализовать комбинацию суворовского и брусиловского сражений. Естественно, с подачи американцев", – заключает Шарковский.

Дуга, но не Курская

Получится ли у Киева реализовать задуманное? Шарковский замечает, что у ВСУ сейчас довольно выгодная позиция – вся линия зоны соприкосновения выгнута дугой вокруг них, поэтому их подразделения находятся в центре этой дуги. То есть перемещения украинских военных более короткие, чем у наших войск, которым надо перемещать силы с одной стороны дуги на другую, в то время как у ВСУ все перемещения осуществляются внутрь.

"Но, как говорил Суворов, наука побеждать – это наука удивлять. Противник должен быть застигнут врасплох. Внезапности не выходит, поскольку используются современные средства наблюдения. Сейчас Китай поставляет нам спутниковые данные, к тому же мы стали запускать спутники, активно использовать самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50. Часто используются разведывательные беспилотники. Плюс различные блогеры на “той стороне” нам помогают. К тому же у нас в строю мобилизованные граждане и те, кто заключил контракты", – делает вывод Александр Шарковский.

Александр Перенджиев не сомневается, что обещанное контрнаступление ВСУ состоится.

"Всё-таки Киеву нужно будет отчитываться перед западными кураторами о выделенных деньгах, поставленном оружии, которое, надо сказать, уже всплывает в различных регионах мира, несмотря на контроль со стороны США. Сейчас, возможно, его сдерживает распутица, препятствующая передвижению украинских войск, поэтому его стоит ожидать по её окончании – возможно, ближе к лету. Но точно до сентября – тогда уже все сроки выйдут", – убеждён собеседник.

Он также предположил, что российские военные уже ждут, когда ВСУ обозначат свои намерения и "раскроются".