Школьный автобус столкнулся с сельхозтехникой на алтайской трассе. Погиб водитель

Детей в салоне автобуса не было

21 октября 2024, 12:10, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Водитель школьного автобуса погиб в ДТП на алтайской трассе.

В Кулундинском районе школьный автобус столкнулся с сельхозтехникой. Водитель автобуса погиб на месте, сообщает прокуратура Алтайского края.

21 октября на трассе Кулунда – Орловка произошло ДТП. Автобус, перевозивший учителей в местную школу, столкнулся с жаткой. Известно, что детей в салоне не было. Водитель погиб, количество пострадавших уточняют.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.