Школьный автобус столкнулся с сельхозтехникой на алтайской трассе. Погиб водитель
Детей в салоне автобуса не было
21 октября 2024, 12:10, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Водитель школьного автобуса погиб в ДТП на алтайской трассе.
В Кулундинском районе школьный автобус столкнулся с сельхозтехникой. Водитель автобуса погиб на месте, сообщает прокуратура Алтайского края.
21 октября на трассе Кулунда – Орловка произошло ДТП. Автобус, перевозивший учителей в местную школу, столкнулся с жаткой. Известно, что детей в салоне не было. Водитель погиб, количество пострадавших уточняют.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
12:20:08 21-10-2024
Если в темноте время суток, то такое часто бывает. Сельхозтехника без габаритных огней движется.
12:53:57 21-10-2024
Гость (12:20:08 21-10-2024) Если в темноте время суток, то такое часто бывает. Сельхозте... че за чушь. комбайн как раз таки как елка увешан фонарями. он разве что наоборот мог ослепить. Без габаритов сам попробуй на этой каркалыге, особенно если с жаткой зацепленной - проехать по трассе.
19:55:04 21-10-2024
Гость (12:53:57 21-10-2024) че за чушь. комбайн как раз таки как елка увешан фонарями. о... Комбайны в наше время по трассе буксируют жатку сзади как прицеп. И если что то случилось с габаритными огнями буксируемой жатки, то можно её и не заметить в сумерки. Живу в 150-200 м. от федеральной трассы Барнаул- Павловск- Мамонтово-Романово...- Павлодар ( раньше в начале 70-х годов построена как Алейск-...- Павлодар ) и часто вижу как по трассе идут комбайны и буксируют свои жатки. Комбайн то хорошо видно, а вот жатку иногда не видно. Да и идут комбайны с приличной скоростью
12:40:14 21-10-2024
В каждом селе должна быть своя школа.
15:16:17 21-10-2024
Гость (12:40:14 21-10-2024) В каждом селе должна быть своя школа.... Прямо каменный век какой-то, никакой цивилизации!