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Подробности избиения чоповцами "водителя" в Новоалтайске

Мужчина въехал в припаркованную машину охранного предприятия

27 января 2023, 16:04, ИА Амител

В Новоалтайске сотрудники частного охранного предприятия задержали угонщиков автомобиля, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором два сотрудника ЧОП избивали мужчину. Как рассказал очевидец, водитель сдавал назад и въехал в припаркованную машину охранного предприятия.

"Владелец автомобиля остановился возле магазина буквально на пару минут. Оставил машину открытой и с ключом в замке зажигания. В это время мимо проходили два человека в состоянии алкогольного опьянения, которые решили воспользоваться автомобилем. Практически сразу совершили ДТП. Сотрудники ЧОП среагировали и нейтрализовали злоумышленника", – пояснили в ведомстве.

Виновника ДТП доставили в полицию, в настоящее время проводится разбирательство, выясняются все обстоятельства происшествия.

Не уточняется, знали ли чоповцы в момент ДТП, что в машине находились именно угонщики, а не законопослушные граждане.

Комментарии 8

  • Давайте не менты будут комментарии давать, а прокуратура.
    27 января, Гость   Ответить
  • Вот это бывшие мусора вывернулись !!! Из преступников в герои...
    27 января, Гость   Ответить
  • Владелец автомобиля остановился возле магазина буквально на пару минут. Оставил машину открытой и с ключом в замке зажигания.-------вот тоже клоун
    27 января, Гость   Ответить
  • Преступление и наказание... можно отпускать)
    27 января, Гость   Ответить
  • Ага, один бросил открытую машину, тут же в состоянии алкогольного опьянения угонщики подоспели за пару минут, и ЧОПовцы молниеносно отреагировали. И зачем-то избивали "угонщиков", вместо задержания
    27 января, Гость   Ответить
  • Гопники повзрослели, а ума не прибавилось
    27 января, Гость   Ответить
  • Сотрудники ЧОП уполномочены охранять только вверенное им имущество. Какое им дело до чужого авто? Хозяин авто нанимал их, или что? Зачем они напали на водителя и начали его избивать? Как они определили, что он угонщик? Они даже документы не имеют права проверять, могут только задержать (БЕЗ РУКОПРИКЛАДСТВА) до приезда полиции.
    27 января, Гость   Ответить
  • тоже вынимали пьяного с руля, не хотел выходить, тоже били потом вместе пили) когда потом предложил всех по домам развести пришлось повторить
    27 января, Гость   Ответить
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