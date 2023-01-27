Подробности избиения чоповцами "водителя" в Новоалтайске

Мужчина въехал в припаркованную машину охранного предприятия

27 января 2023, 16:04, ИА Амител

В Новоалтайске сотрудники частного охранного предприятия задержали угонщиков автомобиля, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором два сотрудника ЧОП избивали мужчину. Как рассказал очевидец, водитель сдавал назад и въехал в припаркованную машину охранного предприятия.

"Владелец автомобиля остановился возле магазина буквально на пару минут. Оставил машину открытой и с ключом в замке зажигания. В это время мимо проходили два человека в состоянии алкогольного опьянения, которые решили воспользоваться автомобилем. Практически сразу совершили ДТП. Сотрудники ЧОП среагировали и нейтрализовали злоумышленника", – пояснили в ведомстве.

Виновника ДТП доставили в полицию, в настоящее время проводится разбирательство, выясняются все обстоятельства происшествия.

Не уточняется, знали ли чоповцы в момент ДТП, что в машине находились именно угонщики, а не законопослушные граждане.