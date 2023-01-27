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Чоповцы вдвоём жёстко запинали водителя на Алтае

Мужчину вытащили из машины и повалили на снег

27 января 2023, 13:20, ИА Амител

В Новоалтайске сотрудники частного охранного предприятия избили водителя, который задел их машину на парковке, сообщает "Инцидент Барнаул". Ситуация произошла возле ТЦ "Флагман" на улице 7-й микрорайон.

"Водитель сдавал назад и въехал в припаркованную машину сотрудников ЧОП. Судя по видео, чоповцы этим остались в крайней степени недовольны", – отметили в паблике со ссылкой на очевидца.

Подробности избиения чоповцами "водителя" в Новоалтайске

Комментарии 22

  • Лошарик куда хотел припарковаться-то? На тротуаре, перегородив вход в магазин? Получил по соплям- какая жалость...
    27 января, Гость   Ответить
  • Это что за зверье такое ? Волкопесы? Которых отстреливать разрешили?
    27 января, Гость   Ответить
  • Первый комментировавший - алень. Возможно, чувак был не прав, не правильно припарковался, не правильно вообще жил. Но никто не достоин того, чтобы его с ноги пинали даже не менты, а просто купившие пятнистую форму. ЧОП - это никто и звать их никак. Я могу сколько угодно быть недовольным разными нашими согражданами, которые поступают неправильно. Но быть избитым ЧОПом… Это надо своих собирать, чтобы ломать этим утыркам ноги и руки. Люди, ау. Это не милиция. Это просто частная фирма. Как у меня, как у вас, как у многих. Просто в ОКВЭД они себе внесли типа безопасность. Люди, шлите этих собак позорных, если он к вам привяжутся. Их также можно даже из травмата шмальнуть, мы не понимаем в их выдуманных документах, мы не сможем за минуту понять вообще законность их нахождения в данной локации. Если претензии к вам - то только вызов полиции, желательно по 112, так как там все пишется. И никакого содействия ряженным, это потом может вам плохо обернуться.
    27 января, Гость   Ответить
  • 3+7 Эти ряженые уже списаны в своей конторе И теперь их посадят. И они заплатят человеку которого избили очень много денег.
    27 января, Гость   Ответить
  • Третий комментировавший - такой же лошарик. Обьяснять что-нибудь бестолку. Желаю тебе приятных встреч с ребятами в пятнистой форме. Все правильно сделали, красавчики. А хамов надо учить. Слов они не понимают, им вечно все должны, а они- никому и никогда...
    27 января, Гость   Ответить
  • Да пусть трижды виноват, но к чему самосуд - беспредел устраивать?????????????
    27 января, Гость   Ответить
  • Снял бы побои и посмотрел бы на них и на ЧОП потом... Из-за железяки озверели! А её даже страховая отремонтирует.
    27 января, Гость   Ответить
  • Первый комент явно написала трусливая мышь из этой же контры
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы абсолютно правы. Имбицилы не отягощенные интеллектом. Хрюкалы они попрятали свои, наити и поступить также, если нет не хай дуют на зону, им там самое место.
    27 января, Гость   Ответить
  • Это таксист Максимки, приехал за клиентами к магазину, я тоже так часто останавливался, чтобы клиентов взять, максимум две минуты стоишь, полный беспредел, снимать побои в больничку, заяву в полицию, видео есть и садить этих упырей
    27 января, Гость   Ответить
  • Быдло-сторожа с образованием 3 класса с длинным коридором.
    27 января, Гость   Ответить
  • Ждем новости "Установлены личности ЧОПовцев, напавших на водителя у ТЦ Флагман, на момент избиения они уже не работали в ЧОП"
    27 января, Гость   Ответить
  • Кстати наличие спецподготовки ЧОП в данном случае ой какое отягощающее А на зоне эти пятнистые попадают в какую категорию интересно Не в мужики точно, и не в воры.
    27 января, Гость   Ответить
  • Все быдло отписалось, которое паркуется как попало и где хочет? Такие шкуры вы и есть- гажу где хочу, а чуть что- с заявой бежать к полицаям. Обиженки...
    27 января, Гость   Ответить
  • Почему эти "смелые" господа в униформе, еще не на передовой в СВО ?
    27 января, Гость   Ответить
  • дырявые совсем страх потеряли
    27 января, Гость   Ответить
  • Где реакция МВД, СК? Эти деятели уже под стражей должны сидеть! Избившего инвалида же посадили!
    27 января, Гость   Ответить
  • Тихим ЧОПом на зону, там получат чопики ... в энное место. Слишком много "ряженок" в нашем государстве с большими и не очень звездами или полосками. Это чистой воды нападение на человека с вытекающими последствиями. Водитель мог и завалить эту чипированную мразоту на законных основаниях в качестве самообороны.
    27 января, Гость   Ответить
  • Только двое больных отписались в комментариях. Это уже хорошо. Нельзя так к людям относиться как эти на видео. У людей есть слух, есть речь. Нельзя просто подходить, открывать дверь и с ноги всаживать. Я бы убил такую мразь. Возможно и мне причинили серьезные травмы, но я бы ему вену перегрыз. Если бы не смог укачать его в простой схватке. Убил бы. Ну нельзя так к людям относиться. Ну неправильно он припарковался - ну не нравится тебе это - подойди и скажи. Ударил твою машину? Она твоя, во-первых? Во-вторых, есть страховая компания. Зачем ты пытаешься здоровьем забрать? И третье: это ты с этим парнем такой лихий. Бывают и другие. Которые вместо открытия двери автомобиля просто стреляют в морду ряженного. Вы же сами люди. Относитесь и к другим так, как хотели бы, чтобы другие с вами обращались.
    27 января, Гость   Ответить
  • Чоповец не чпокался давно, без хорошего настроения, злой. Ну теперь велком чпокаться на зону пусть собирается, озверели быдлятины, берега все попутали
    27 января, Гость   Ответить
  • Бухому водителю нужно было карамельку предложить? Парни молодцы, лучшего наказания не придумаешь. Остальным автобухарикам столб между фар!
    27 января, Гость   Ответить
  • На СВО им делать нечего, ибо памперсов не хватит.
    27 января, Гость   Ответить
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