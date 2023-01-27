Чоповцы вдвоём жёстко запинали водителя на Алтае

Мужчину вытащили из машины и повалили на снег

27 января 2023, 13:20, ИА Амител

В Новоалтайске сотрудники частного охранного предприятия избили водителя, который задел их машину на парковке, сообщает "Инцидент Барнаул". Ситуация произошла возле ТЦ "Флагман" на улице 7-й микрорайон.

"Водитель сдавал назад и въехал в припаркованную машину сотрудников ЧОП. Судя по видео, чоповцы этим остались в крайней степени недовольны", – отметили в паблике со ссылкой на очевидца.

Подробности избиения чоповцами "водителя" в Новоалтайске