Подробности смертельной аварии на трассе в Славгородском районе рассказали в ГИБДД

Два человека погибли на месте происшествия

12 июня 2023, 21:04, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

В краевом ГИБДД рассказали подробности аварии в Славгородском районе, в результате которой загорелись автомобили.

Водитель автомобиля Hyundai Accent не убедился в безопасности при обгоне, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21011. От удара машины загорелись.

Водитель ВАЗа и пассажирка иномарки погибли на месте.

"Водитель автомобиля Hyundai , пассажир автомобиля Hyundai – мужчина 1995 года рождения и пассажиры автомобиля ВАЗ – женщина 1990 и мальчик 2017 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.