Подробности смертельной аварии на трассе в Славгородском районе рассказали в ГИБДД
Два человека погибли на месте происшествия
12 июня 2023, 21:04, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
В краевом ГИБДД рассказали подробности аварии в Славгородском районе, в результате которой загорелись автомобили.
Водитель автомобиля Hyundai Accent не убедился в безопасности при обгоне, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21011. От удара машины загорелись.
Водитель ВАЗа и пассажирка иномарки погибли на месте.
"Водитель автомобиля Hyundai , пассажир автомобиля Hyundai – мужчина 1995 года рождения и пассажиры автомобиля ВАЗ – женщина 1990 и мальчик 2017 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
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