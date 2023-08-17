Подросток из Сибири получил срок за подготовку теракта

Он с подельником готовили взрыв по мотивам национальной ненависти к мигрантам

17 августа 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Двух несовершеннолетних приговорили к реальным срокам за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Один из них жил в Новосибирске, второй – в городе Новотроицке Оренбургской области. Отмечается, что подростки готовили взрыв на почве национальной ненависти к мигрантам из Центральной Азии в августе 2022 года.

После задержания силовики нашли в их телефонах переписки, компоненты для создания взрывчатки и СВУ.

Одного из них приговорили к трем годам колонии, другого – к четырем.